Vi går inte i någons ledband vad gäller klimatfrågorna

Lars-Göran Hildor påstår i inlägg den 17 december att vi går i den dominerade energibranschens ledband. Det faktum att vi håller oss till uppmätta fakta i klimatdebatten och lutar oss mot en rad seriösa och obundna forskare, innebär inte att vi som fria debattörer går någons ärenden.

Däremot påstår vi på goda grunder att institutioner och organisationer som IPCC, WHO, Naturskyddsföreningen med flera, driver många klimatfrågor utan faktagrund och på ett manipulerande sätt.

Man använder isbjörnar på flak och vit rök från skorstenar för att skrämmas, trots att isbjörnarna idag är dubbelt så många som på 1950-talet och den vita röken från skorstenar nästan alltid är ofarlig vattenånga.

När vetenskapliga argument tryter får man alltid höra om big oil och forskarkonsensus.

Man har tidigare skrämts med kyla, sedan med värmeökning och när den senare inte kan uppmätas förutom tillfälliga väderfenomen, skräms man med orkaner och tyfoner trots att frekvensen av dessa varit låga under de senaste åtta åren och var lika starka i styrka under tidigt 1900-tal som under detta år. Allt för att få bidrag av skattepengar till enorma belopp.

När vetenskapliga argument tryter får man alltid höra om big oil och forskarkonsensus. Vetenskapsmän som Roy Spencer, John R Christy, Richard Lindzen, Judith Curry, Tim Ball, Lennart Bengtsson med flera avvisar bestämt att de får pengar från fossilindustrin . Även under ed i senatsförhör.

I en enkät 2009 frågade Illinois-universitet 10 257 forskare om man ansåg att människan i betydande grad bidrar till Jordens temperaturväxlingar. Siffran 97 procent av forskarna kom från 77 av 79 utvalda av de 3 146 som svarade i undersökningen. Inte godtagbart, inga slutsatser om konsensus kan dras och undersökningen kan avfärdas. Så var det med den myten.

Tege Tornvall har i sin bok ”Tänk om det blir kallare?” förtecknat namn på och kvalifikationer för 1 407 kvalificerade IPCC-kritiska personer världen runt. Av dem är (eller har varit) 1 250 forskare inom klimatet för relevanta ämnen. Där av har minst 140 arbetat för IPCC eller NASA, men vänder sig mot IPCC:s arbetssätt och slutsatser.

31 000 vetenskapsmän, varav 9 000 med doktorsgrad, har skrivit under en petition där de uppger att koldioxiden inte påverkar atmosfären eller klimatet i någon utsträckning som nu eller i framtiden kan orsaka katastrofal upphettning.

Detta är något att beakta både för journalister, politiker och f d rektorer för våra barns och ungdomars utbildning. Det vore bättre om de koncentrerade sig på viktiga miljöfrågor som människan kan påverka, som till exempel plaster i haven, kemikalier i livsmedel, smutsigt dricksvatten och utsläpp som är skadliga för människan men som inte påverkar klimatet.

Mats Kälvemark

Evert Andersson

Göran Wickström

Fria debattörer