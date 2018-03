Vi saknar svaren på frågorna om framtidens för akutsjukvården på Lidesbergs lasarett

Bästa Regionledning

Tack för brev från er daterat 180307.

Men era svar?

Undertecknarna är invånare i norra länsdelen och därmed ägare till skattefinansierad verksamhet som Regionledningen utsetts att förvalta på bästa sätt. Nu ser undertecknarna att det är risk för försämring. Då är det väl deras plikt att meddela Regionledningen innan försämringarna blivit verklighet och oreparabla?

Skrivelsen 180228 till er från dessa bekymrade invånare i norra länsdelen är för läsbarheten uppdelad i arton frågor vilket var tänkt att underlätta besvarandet från Er. Men…

Vi besvarar ert brev i den ordning ni skriver; stycke för stycke…

Ni beskriver er ljusa bild av Lindesbergs lasarett som akutsjukhus och vi instämmer med er och tackar för att stora satsningar gjorts på Lindesbergs lasarett till exempel ny akutmottagning färdigställd 2017.

Nog vore det lämpligt att ni ibland lämnar helikopterperspektivet och får information från människorna på marken som tycks ha en helt annan bild än den ni fått från av er utsedda chefer?

Vi vill påminna att ÖLL:s egen utredning tidigare visat att minst 95 procent av alla patienter på länets tre sjukhus utgörs av patienter på länsdelsnivå ! och att endast 1-2 procent utgör högspecialiserad vård, resten länsnivå. Men nu pågående avlövning med sjuksköterskor och läkare gör att framtiden tycks mycket tveksam vad gäller om det kommer att finnas kompetens och bemanning för att Lindesbergs lasarett, dygnet runt och året runt (24/7), ska vara ett akutsjukhus på länsdelsnivå ?

Ni beskriver ”tät kontakt med de ansvariga verksamhetscheferna, områdeschef och förvaltningschef” det vill säga de chefer ni gav uppdraget att genomföra ert beslut från 2014, men dessa chefer försvarar naturligtvis sina egna beslut det vill säga hur sjukvården nu i dag fungerar. Nog vore det lämpligt att ni ibland lämnar helikopterperspektivet och får information från människorna på marken som tycks ha en helt annan bild än den ni fått från av er utsedda chefer?

Ni skriver att ”i hela landet pågår en utveckling att koncentrera verksamheter.” Ja, det är sant som för till exempel hjärtsjukvård för barn till två städer i Sverige, svåra trauma i Stockholm sköts av Karolinska sjukhuset, med mera. Ortopeder har nu lyckats reducera Region Örebro läns (RÖL) tidigare köer till operation för patienter med slitna höfter och knän (artros), vilket är utmärkt !. Men med mycket negativa konsekvenser för andra patientgrupper

Inom RÖL har Er omorganisation koncentrerat länsdelsvård som akuta frakturer med ökade transporter och därav risker och lidande för drabbade patienter, anser vi och många andra i befolkningen. IVO (f.d. Ansvarsnämnden) granskar nu dödsfall på grund av rutinen att transportera akuta patient. Frakturer som utgör basal ortopedi och för vilket kompetent personal och utrustning finns även på Lindesbergs lasarett. Dags att för er att korrigera ?

Det hade väl varit mycket klädsamt, respektfullt och förhoppningsvis lugnat oroliga invånare och personal om ni istället i tur och ordning besvarat var och en av de arton frågorna?

Ni hänvisar till bland annat ensamutredare Måns Roséns tes att träning ger färdighet och det är naturligtvis rätt, men till en viss gräns! En musiker som lär sig en melodi blir förstås duktig efter upprepade repetitioner under dagar och veckor, men efter år med samma melodi uppkommer tristess och leda och sannolikt att musikern slutar…

Exempelvis genomförde Östergötland 2010 en omorganisation, närmast identisk med omorganisationen som RÖL nu gjort, med inom något år katastrofala bemanningsföljder för Norrköping. Därför övergavs omorganisationen, men det tog flera år att reparera! (se artikel i tidskriften Svensk Kirurgi, volym 75, nr 3, 2017). Dags för er att fundera och kanske korrigera ?

Ni skriver i ert brev att: ”Skrivelsen innehåller många påståenden och slutsatser som till stor del besvarats tidigare bland annat i Nerikes Allehanda av verksamhetschef. Andra frågeställningar tar vi med oss”.

Hur ska vi veta vilken fråga som ni anser har besvarats i NA, när och på vilken sida? Och vilka frågor ni tar med er? Det hade väl varit mycket klädsamt, respektfullt och förhoppningsvis lugnat oroliga invånare och personal om ni istället i tur och ordning besvarat var och en av de arton frågorna?

Ni avslutar med att förklara Er hållning i fem punkter:

1.Bevara Lindesbergs lasarett som ett dygnet runt Akutsjukhus(24/7).

Gott att vi är överens om det. Men bemanningen sviktar pga. att personal slutar på grund av nu genomförd omorganisation, så kommer det inte vara möjligt att Lindesbergs lasarett kan förbli ett akutsjukhus (24/7). Dags för er att korrigera?

2. Prioritera inomlänspatienter.

Gott att vi är överens. Men i dag undantränger omorganisationens utomlänspatienter våra egna länsbor. 1/3 av patienterna på Ortopedavdelningen i Lindesberg utgörs av utomlänspatienter som planerat (ej akut) opererats med ledprotes i höft eller knä! Patienter som ådragit sig en akut fraktur skulle kunna opereras i Lindesberg eftersom kompetent personal och utrustning finns i Lindesberg. Dessutom är dessa så pass få att fortsatt vård av utomlänspatienter skulle kunna vara möjlig ! Dags för er att korrigera ?

Men det råder brist på vårdplatser inom RÖL. Acceptabelt att på uppemot tre vårdplatser ligger utomlänspatienter ?

3. Akut operation före elektiv operation.

Vi instämmer med Er att medicinska skäl måste avgöra. Men idag är omorganisationens rutin att transportera akuta patienter från Lindesbergs lasarett och ej ställa in planerade operationer. Javisst, undantagsvis kan en akut patient få vänta. Men rutinen måste väl ändå vara att akut operation går före planerad operation? Dags att korrigera ?

4. Intensifiera rekryteringen av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare till Lindesberg lasarett.

Gott att Ni är aktiva. Men kanske varje klinik inom RÖL redan nu kan erbjuda det som bemanningsföretagen erbjuder till exempel genom att ta hänsyn till varje individs önskemål och behov om när tjänstgöring ska ske. Dags att tänka nytt?

5. Lokal chef.

Att tro att en klinik med chefen placerad på annan ort kan vara framgångsrik är nog ytterst tveksamt. Kan RÖL styras lika bra med ledningen i Stockholm? Närheten i ledarskapet är en stark framgångsfaktor för god bemanning, ekonomi och kvalitet’. Ingen framgångsrik ICA-affär har väl föreståndaren på annan ort ? Medicinklinikerna inom RÖL har sin egen lokala chef inom nuvarande omorganisation, så varför inte också exempelvis allmän kirurgi och anestesi. Ni måste som ägarrepresentanter allvarligt fundera över varför en stadig bemanning med kirurger under uppemot tjugo års tid plötsligt under ett år 2017 decimerats med nästan 90 procent! Dags att införa lokal chef också för allmänkirurgin på Lindesbergs lasarett så att vi, innan det är för sent och tomt, kan rädda tillbaka några av de nästan nio av tio kirurger som under ett år 2017 lämnat Lindesbergs lasarett och med dessa återvändare ha en chans att få nya kirurger och ytterligare förstärka så att Lindesbergs lasarett kan fortsatt vara det Akutsjukhus 24/7 som ni och vi är överens om ska finnas!

Dags att för Er korrigera ?

Vi hoppas på att ni i Regionledningen nu släpper all prestige och beaktar våra funderingar och förslag till korrigeringar av rådande omorganisation, till gagn för patienterna, och i förlängningen till gagn för invånare och företag i norra RÖL

Avslutningsvis skriver ni:

”…att vi bättre klarar de utmaningar vi står inför om vi gör det i länsgemensamt samarbete kring gemensamma resurser än genom självständiga kliniker på tre fristående sjukhus som slåss om resurserna”. Men nog är det väl så i realiteten att, trots omorganisationen, så kommer ”slagsmålen” mellan sjukhusen ändå att fortsätta eftersom det ju fortfarande är samma resurser som ska fördelas?

Samarbete har varit ledstjärna och grundläggande för alla kliniker genom alla år. Ingen har klarat sig helt själv framförallt i omhändertagandet av patienter, men också vad gäller personal och utrustning. Samarbete kommer alltid att vara grunden i vårt omhändertagande av patienter

Vi hoppas på att ni i Regionledningen nu släpper all prestige och beaktar våra funderingar och förslag till korrigeringar av rådande omorganisation, till gagn för patienterna, och i förlängningen till gagn för invånare och företag i norra RÖL. En del beslut blir ibland mindre bra beslut. Men alla kan erkänna och korrigera uppkommen defekt, brist eller fel.

Emotser att vi denna gång får svar från er i tur och ordning på våra arton frågor och fem förslag i Skrivelse 180228 och på våra frågor i detta brev.

Peter Jilke

”m.fl.”