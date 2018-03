Brings problem med att bära ut brev

Bring city mail följer inte postlagstiftningen och det kan jag säga nu när jag läst lagarna som de ska följa!

Vi är 10 lägenheter på Apelvägen i Örebro som inte får vår post som Bring ska leverera. Normalt sett sker klagomålen på Postnord (har jag aldrig haft problem med) men nu är det Bring som inte levererar överhuvudtaget.

En snabb koll bland de 10 lägenheter i huset där jag bor så svarar samtliga att de inte får posten som Bring ska dela ut! Nu har jag bara fått svar från 5 av 10, men alla har problem och de flesta får breven långt efter sista betalningsdag på fakturan: 100 procent av alla som svarat! Det är ingen slump.

Jag och grannen nedanför fick bägge två en räkning från Transportstyrelsen utskriven den 12/12-17 och levererad den 9/2-18. 59 dagar för att få post levererad cirka 2 km bort. Kan säga att påminnelsen med 300 kr på en räkning på 10 kr tog det 6 dagar för att komma fram.

Javisst, Transportstyrelsen kan ha tappat bort 2 räkningar till samma hus, men att Tele2 samt Transportarbetarna ska göra det samtidigt är högst osannolikt eller lika med noll. Dags för Bring att ta ansvar.

Sedan så är det så att stat och kommun måste göra upphandlingar, och när Bring inte följer lagen kan de strunta i dem! Vad jag vet har vi i huset bara de senaste 4 månaderna fått straffavgifter på 2 400 kr i onödan. Ska vi behöva betala för att Bring inte följer lagen?

Skulle gärna se och höra vad Lars Ströman har att säga, privat till varje pris.

Tyvärr har vi den senaste tiden haft en del problem kring vår utdelning i ditt område. som vi nu arbetar intensivt med att åtgärda.

Jag får verkligen börja med att be om ursäkt för förseningar i den post vi delar ut hos dig. Självklart är det inte ok, utan posten ska delas ut till rätt adress i rätt tid. Tyvärr har vi den senaste tiden haft en del problem kring vår utdelning i ditt område. som vi nu arbetar intensivt med att åtgärda. De ansvariga på utdelningskontoret är väl medvetna om problemet och lägger just nu stort fokus på att rätta till detta. Så att du och dina grannar ska få er post korrekt. Det är alltid bra i samband med felaktigheter eller frågor om vår postgång att vända sig till vår mottagarservice (0200-211 911​) för att få hjälp!

Adam Leth

Informationschef Bring