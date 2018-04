Den nya antisemitismen gör att Israel får oproportionerligt mycket kritik

Svar till ”Legitim kritik är inte antisemitism” (NA 3/3).

Definitionen för antisemitism är ”negativ särbehandling”. Det har nyligen varit en konferens i Wien med 150 forskare från hela världen om antisemitism. En professor berättade där om närmare 400 000 texter på internet med antisemitiska åsikter. Rapporterna var nedslående, antisemitiska hatbrott ökar. Man talar om ”den nya antisemitismen”. Det nya är att den oproportionerligt kritiserar just Israel. På gator och torg i Europa och Malmö ropas: Hamas, Hamas, judarna till gaskammaren.

En socialdemokratisk riksdagskvinna stoltserade häromåret med ett diplom från palestinska myndigheten, som visade en karta där Israel inte fanns.

Visst är väl det antisemitism? Trots påtryckningar mot palestinska myndigheten är skolböckerna värre i år än förra året. De är fulla av antisemitisk propaganda. Barnen lärs att hela landet är deras, som Israel ”stulit”, trots att palestinierna har förlorat alla angreppskrig.

Det som gällt alla andra krig i historien gäller inte här. Här är det förloraren som försöker diktera villkoren. Nya skolor får namn efter terrorister och barnen lär sig att hata judar. Hamas förbjuder FN att i skolorna i Gaza lära barnen om förintelsen. De skulle då ”riskera att förstå” Israel. Varje ny generation förstörs på detta sätt, och biståndsmedel används till detta. Är det antisemitism eller?

Angående bojkotten mot Israel. Israel har full handel med världens tre största länder, USA, Indien och Kina, så det enda som händer är att palestinier förlorar sina jobb. Vem ska ge dem nytt jobb? Skulle Israel bojkotta oss skulle vi kastas tillbaka många år i utvecklingen, då de är världsledande på hi-tech. Stor del av all teknisk utrustning på sjukhusen är israelisk, som exempelvis kameran man sväljer som fotar hela vägen genom magen. Nämner ytterligare några saker. Datorer med Intel Microchip, operativsystemen XP, Vista eller Windows 7. Vidare virusskydd, mobiltelefoner med kamera och solenergi med mera. Varför bojkottar ni inte även sådant?

Israel kallas apartheidstat medan man är tyst om Nordkorea, Iran eller Kina. Dessa tre länder avrättar folk mycket lättvindigt, plus allt annat förtryck. Ungvänstern samlade för några år sedan in pengar på gator och torg som gick till billiga ”spikbomber” i Israel före muren. En sådan dödade en svensk medborgare. Är inte det heller antisemitism? Så undrar jag över Ship to Gaza. Varför hissade de en gång en flagga som på arabiska hyllade Hitler med texten ”det gjorde du bra”? Är inte det antisemitism? Varför inte Ship to Pyongyang i Nordkorea? Men det är väl inte lika intressant.

”Roland”

Örebro