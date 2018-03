Under vintern har jag, förutom annat skräp, plockat platspåsar och slängt i papperskorgarna under mina promenader. Förutom att skräpet är tråkigt att se så finns det en risk att halka på plastpåsarna, framför allt med snö och is på marken. Ett benbrott kostar 78 000 kr (kostnad per patient) och det är rätt onödigt att, förutom den drabbades lidande, skattemedel ska gå till detta för att plastpåsarna hamnar på fel ställe.

”Eller hur?”

Örebro