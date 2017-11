Farliga fyrverkerier bakom den sista ÖSK-matchen på Berhn arena

Nyss hemkommen från ÖSK:s sista match för säsongen, vilket även kommer att bli den sista för mig och min familj.

Jag är så förbannat trött på den lekstuga som råder under matcherna, samt polisens och ÖSK:s förmåga att blunda för överträdelse efter överträdelse. Bengaler som brinner på bortasupportrarnas läktare under hela matchen och raketer som skjuts in på plan.

Vi ”vanliga” supportrar blev kroppsvisiterade från topp till tå innan vi fick gå in till våra platser på Behrn Arena, till och med min 80-årige far.

Hur kommer det då sig att supportrar, som till och med blivit eskorterade till arenan, kan ta in en hel fyrverkerifabrik? Det går över mitt förstånd.

Vem eller vilka bär ansvaret för detta fiasko? Det är nog nu, det blir inga fler säsonger för mig och min familj. Svikande publiksiffror? Ja, man kan ju undra varför...

”Hanna”Örebro