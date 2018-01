Hålet vid Rosenbergs stuga är igenfyllt

Svar Lars Bergqvist skriver i en insändare (NA 10/1) om ett vattenfyllt schakt vid Erik Rosenbergs stuga i Oset och Rynningeviken. Örebro kommun beklagar att en möjlig risk för reservatets besökare har uppstått under julledigheten.

Just nu pågår ett arbete där Örebro kommun byter ut alla stora informationstavlor i naturreservatet. Arbetet innebär bland annat att nya fundament grävs ner i marken. Normalt sett skall allt grävarbete ske under samma arbetsgång, det vill säga gräva ett håll, sätta ner fundament och fylla hålet. Här lyckades inte det, utan hålet fick stå öppet under julledigheten och var inte ordentligt markerat.

Örebro kommun arbetar kontinuerligt i alla reservat för att underhålla och förbättra anläggningar och stigar för att möjliggöra att alla besökare kan få en bra naturupplevelse. Kommunen har alltid besökarens trygghet i fokus när vi planerar och utför ett arbete, men i det här fallet har vi inte lyckats fullt ut.

Återigen, kommunen beklagar att denna situation uppstått under en kort period. Vi kan meddela att det nya fundamentet står på plats och att hålet är borta.

Nico de Laat

kommunekolog, Örebro Kommun