Hög tid att byta styre i Region Örebro län

Kommentar till Anna Ågerfalks krönika med rubriken ”Vad vill regionen göra med lasarettet?” (NA 13/12).

Tack Anna för dina informativa och kloka synpunkter om Regionens sjukvård. Man läser många insändare med synpunkter omkring Linde Lasarett och de förändringar som pågår. Frågetecknen är många och detta gäller inte bara Lindesberg utan hela Regionens vårdfråga. Socialdemokraterna har styrt tidigare Landstinget och nu Region Örebro under 100 år och satt en gloria över sitt handhavande under en följd av år. Denna gloria ha nu bleknat betänkligt och hamnat på ”sned” och därför finns all anledning att ifrågasätta ett fortsatt förtroende.

Vi har inom oppositionen mycket kunniga personer med Anna Ågerfalk i spetsen som med sitt kunnande inom vårdsektorn är kompetenta att ta över ledarskapet för Regionen. Det är hög tid att en förändring sker och att vi vid valet i september nästa år sätter punkt för det socialdemokratiska styret. Fortsätt Anna med din kloka information och synpunkter på de förhållanden som råder. En information som skapar en förändring inför nästa år val, det är ett måste.

Arne Larsson

Örebro