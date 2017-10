Låt FN och stormakterna ge kurderna ett eget land

I de bergiga gränstrakterna mellan Iran, Irak, Syrien,Turkiet och Ryssland bor 15 eller kanske 20 miljoner kurder.

Fram till första världskriget ingick området i det Osmanska riket. Vid fredsslutet delades landområdena in av segermakterna. Irak kom att hamna under England och Syrien under Frankrike och så vidare.

Kurdernas områden delades upp på olika länder helt godtyckligt. Sedan har kurderna ändå hållit ihop som ett folk trots att de varit förföljda på olika sätt. Saddam i Irak använde gas för att utrota kurder och Turkiet har använt sin Natokrigsmaskin mot kurderna. Förföljelse även från Syrien.

Det måste finnas en framtid även för Mellanöstern efter tider av krig. Efter samarbete via studieförbund vet jag att det alltid har funnits en längtat hos kurderna efter en egen stat.Kurderna fick löfte om ett eget land av Storbrittanien efter första världskriget. Ett löfte som aldrig infriades.

Låt kurderna få ett eget land. Även om det möter motstånd från berörda länder. Det skulle på sikt undanröja många konflikter och ge en stabilitet åt regionen. En uppgift för FN och stormakterna att ta itu med.

Anders Persson

Åtorp