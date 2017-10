MeToo Säg ifrån vid övergreppen, det kommer att göra skillnad

#MeToo. Kampanjen går varm. Jag går sönder inombords. Inte bara för alla kvinnor, män och icke binära som utsatts, utsätts och kommer utsättas. Utan för ”motprestationen” som nu kommer likt ett brev på posten. I did it och I have av männen som utsatt främst kvinnor för något av det mest fruktansvärda som kan hända. Använt kvinnors kroppar såsom de själva behagat. Rört vid kvinnors kroppar som om det var deras egna. De har tagit någon annans fysiska uppenbarelse och märkt den. För ni ska inte tro att det går obemärkt förbi. Spåren dröjer sig alltid kvar, känslan, frihetsberövandet. Det märks. Det känns. Det glöms inte.

Jag skriver om #MeToo för alla starka kvinnor, män och icke binära. För alla de som vågar och inte vågar tala om problemet, men också för de som skrivit och blivit ifrågasatta som om deras upplevelse inte var illa nog. Du är stark, du är fantastisk och det är inte du som utsatt som är problemet.

Det är alltid förövarens fel. Kom inte med ursäkten att du som förövare inte visste bättre. Säg inte att offret fick skylla sig själv, eller att du föll för grupptrycket. Det rättfärdigar aldrig vad du gjort.

Jag fick en fråga av en vän, vad män kan göra – för att stötta kvinnor och hjälpa till att minimera och belysa problemet.

Lösningen är, för mig, enkel. Acceptera inte när folk i din närhet talar om hur de vill sexuellt utnyttja/våldföra sig på någon. Våga säg ifrån. Häng inte bara på för att de är dina vänner. Ta ställning och säg ifrån.

Det kommer göra skillnad.

Olivia Angermayr

ordförande LUF Örebro Kommun