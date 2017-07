Open Art berikar stan

Open Art är subjektivt. Pablo Picasso sade en gång: ”The purpose of art is washing the dust of daily life of our souls”. Det är vad Open Art är för mig.

Alla konstverk är inte vackra i mina ögon, men de är uppskattade.

Hela sommaren har jag läst klagomål om konstverk som förstör staden, att det är fult etcetera. Det har även förekommit varje år som Open Art har varit aktivt och det kommer fortsätta.

Det som gör att jag reagerar är att många inte verkar kunna uppskatta vad Open Art gör för staden. Det berikar en vacker stadskärna med liv, inger nyfikenhet, vi invånare erbjuds under några månader en känsla av att vi ibland är någon annanstans, en känsla av fantasi.

Det slängs argument som skattepengar och pinsamhet över vissa konstverk till höger och vänster utan någon större baktanke eller analys.

Open Art drar turister som bidrar till omsättning för lokala butiker, kaféer, restauranger etcetera. Det bidrar till att sätta Örebro på kartan och får folk att minnas och besöka vår vackra stad, nationelt som internationellt.

Huruvida du eller jag tycker att vissa konstverk förstör är en subjektiv fråga, något som vi alla kommer att tycka olika om.

I slutändan så är Open Art en stor fruktkorg med konstverk. Jag gillar inte kiwi, inte så förtjust i ananas, men jag tar gärna emot fruktkorgen och njuter av det som jag tycker om. Försök att uppskatta de ”happenings” som i dag gör Örebro till den fantastiska stad som den är.

Vi har många bra initiativ i vår stad, ta hand om dem, försök öppna era sinnen.

”JV”

Örebro