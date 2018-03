Otrevlig upplevelse i vinterskogen

Nyss hemkommen från vad som skulle bli en trevlig promenad i mina nya omgivningar.

Nyligen inflyttad till Brickeberg har jag underbara Markaskogen i min närhet.

Jag noterar att de gjort

fina skidspår under veckan och aktar mig noga under hela promenaden för att gå i dessa. Flyttar mig in i skogen om åkare kommer.

Men detta är tydligen inte tillräckligt. I slutet av spåret blir jag omkörd av en åkare från Almby IK som väljer att kalla mig och två andra motionärer i närheten för idioter.

Jag replikerar att: ”så säger man väl inte” och blir då bryskt tillfrågad om jag vill vara med på bild. Åkaren har tagit fram sin mobiltelefon och tänker dokumentera denna styggelse, det vill säga mig i motionsspåret.

Jag blir sedan informerad på ett otrevligt sätt att när det finns skidspår i motionsspåret ska man inte vistas i Markaspåret över huvud taget.

Då detta är helt nytt för mig frågar jag om inte Almby IK kan sätta upp skyltar som informerar om detta och blir ombedd av åkaren att själv göra det.

Jag vill säga till Almby IK att jag nu vet bättre, men jag har också en önskan.

Som lärare arbetar jag dagligen med språkbruk och skulle vilja att ni som förening också gör det.

Jag har även en undran om ni i föreningen har för vana att fotografera andra motionärer?

”Ledsen och utskälld Brickebergsbo”

Örebro