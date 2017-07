Rädda sommarlägret!

Tänk om Nora skulle ha ett sommarläger för barn. Ett sommarläger där ett åttiotal barn från hela norra länsdelen, nysvenska och gammelsvenska i en underbar mix, bussades till en naturskön strand någonstans på vår landsbygd. Tänk om de där kunde få prova, leva ut och skapa i olika konstformer – teater, sång och musik – intensivt i fyra dagar under professionell ledning. Tänk om arrangörerna dessutom kopplade det lokala föreningslivet till detta äventyr. Tänk om det samtidigt ordnats med bussar och fritidsverksamhet så att alla barn – oavsett föräldrars tillgång till bil eller möjlighet att frånvara från arbetet – kunde vara med.

Det finns! Lägret heter Bergslagsspelens sommarläger och har anordnats vid vackra Finnsjöstrand i fyra år. Alla de sprakande positiva beståndsdelarna som nämnts ovan finns där och mer därtill! Eller, det fanns.

Nu är detta projekt – som löpt under just fyra år – slut. Kostnaden för Nora kommun? 20 000 kronor per år. Resten av pengarna har de övriga kommunerna i norra länsdelen och region Örebro stått för.

Vi i Feministiskt initiativ i Nora uppmanar alla berörda beslutsfattare, politiker och tjänstepersoner att, så snart en välbehövlig sommarsemester är över, samlas till beslut kring en fortsättning av Bergslagsspelen och dess sommarläger för barnen.

Med en insats på 20 000 kronor har vi i Feministiskt initiativ svårt att se en högre avkastning på pengarna. De band som knyts mellan nya och äldre svenskar, det öppna välkomnandet som barn har så naturligt för och det gemensamma nyfikna utforskandet av olika kulturella uttryck är verkligen god förtjänst!

Vinst är mycket ofta något som inte kan mätas i pengar. En större vinst än vad de sprudlande stolta barnen på avslutningen av Bergslagsspelens sommarläger visade upp är svår att uppbringa.

Beslutsfattare i Nora! Sätt er ned, samtala och se till att sommarlägret får fortsätta många år till!

William Grönlund

Ingela Svedbro

Ingrid Kallrén

Marcus Granbom

Annika Werner

Åsa Porser

Feministiskt initiativ i Nora