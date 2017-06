Svårt att få nytt ID-kort för rullstolsburen

Min fru behöver ett nytt ID-kort. Det kan man skaffa på Skatteverket enligt deras hemsida. Sätt in 400 kronor på ett angivet konto, ta med kvitto plus giltig legitimation och ansök via ett ­besök på Skatteverket.

Vår hittillsvarande process ser ut så här:

1. Med kvitto på betalning plus legitimation ­besöker vi Skatteverket på Slottsgatan i Örebro, bara för att få veta att deras hemsida ligger nere. ­Någon ansökan kan inte göras.

2. Två dagar senare fungerar hemsidan. ID-kortshandläggaren upplyser om att den medhavda legitimationen, min frus körkort, är förlustanmält och att de därför inte kan godta den. (Någon förlustanmälan har aldrig gjorts!)

3. Jag som make får nu fylla i ett formulär som ­intygar att min fru är den som hon utger sig för att vara.

4. Nu återstår fotografering. Det går inte då min fru är rullstolsburen. Kameran kan inte justeras in i rätt läge.

5. Handläggare 1 kontaktar handläggare 2 som har ett större tjänsterum och där det förhoppningsvis ska gå att få till en större plats för stolen och därmed lättare att passa in ­kameran. Men icke!

6. Vi ombeds nu att ­ansöka om återbetalning av avgiften hos Skatteverket samtidigt som vi föreslås vända oss till Polisen, där de har bättre kameror.

7. Ansökan om återbetalning skrivs under. På en försynt fråga om vi inte är på Skatteverket får vi till svar att vi är på Skatteverkets Servicekontor!! Man tappar hakan!

Utan ID-kort och sammanlagt 25 kronor i parkeringsavgifter lämnar vi kontoret – tillbaka på ruta 1.

Ulf och Britt-Marie Köhlmark

Dyltabruk