Vägslitageskatten: Föraktet mot landsbygden

Får man skriva att man är riktigt f-bannad på regeringen?Ja nu är jag det på allvar för trots att man fick på pälsen för förslaget om vägslitageavgifterna (superskattehöjning) för tunga lastbilar så tar man fram förslaget igen.

Nästan all remissinstanser förkastade då förslaget för att det skulle missgynna den svenska landsbygden och vår mycket viktiga exportindustri.Landsbygdens företag, lantbruk, skogsägare, snickerier med flera är mycket beroende av att kunna leverera sina produkter till vidareförädling och till konsumenter.Dessutom måste man få in råvaror till sin produktion.

Stockholmsfolket tycks tro att alla transporter kan ske med järnväg eller med elbilar.Jag måste ha missat något men när jag åker och badar/tränar i Sätrabrunn har jag inte sett någon järnväg förbi mjölkbonden bredvid vägen.Vi tar och gör en matematisk beräkning. Säg att mjölktankbilen som just hämtar i Sätrabrunn kör 50 mil per pass. Om nu tariffen blir 20 kronor per mil i vägtrafikavgift så gör det 1 000 kronor per pass i extrakostnader.Säg nu att den här lastbilen kör två pass per dygn med olika chaufförer så blir det dubblad skatt. Säg att åkaren kör 20 dagar i månaden och hämta mjölk så blir det här 40 000 kronor i månaden i skattehöjning på en bil, eller närmare en halv miljon per år.Maten lär ju inte bli billigare för Stockholmarna efter detta.Lägg nu till alla timmertransporter, mat till butikerna, så blir det här hemska pengar.

De som kommer att tjäna på det här blir de utlandsregistreradeåkerierna med chaufförer från låglöneländer som hoppar över många av våra regler.Skulle inte (S) och transport värna om våra inhemska jobb?Stefan Löfven har ju bott många år i Ångermanland med mycket träindustri men det tycks han ha glömt. Han brukar säga att han värnar om basindustrin men det vittnar om något helt annat.Nej den här regeringen säger en sak och gör tvärtom. Man ger högre pålagor och skatter till småföretagare trots att man lova annat.

Nu vill jag ha ett konkret svar från Västmanlands riksdagsledamot, Pia Nilsson (S).Hur kan den har vägslitageavgiften göra det enklare att driva företag på landsbygden

Eric Thorsell