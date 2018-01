1968 är en en ständigt relevant femtioåring

Alla som är intresserade av vår samtid har en relation till årtalet 1968. Om du är vänster ska du älska det och om du är höger ska du avsky det. Men som liberal är du kluven precis som när det gäller mycket annat. För det finns så mycket att förfäras över: Jan Myrdal och en "rött är alltid rätt" - mentalitet som ursäktade folkmord och diktaturer. Men det fanns också en frihetslängtan och en kreativitet som lade grunden till mycket av det positiva vi har i dag. Utan maoisterna som gjorde sina tidningar hade vi inte haft den medierevolution som gav oss Metro, roligare tv och inställningen att överheten ska ställas till svars om den inte kan motivera och få stöd för sina beslut.

Som intresserad av politisk historia är jag därför oerhört intresserad av denna nyblivna 50-åring och därför tog jag och såg SVT:s dokumentär "Året var 1968" som finns på SVT-Play. För ett barn av resande och globalisering slår det mig hur isolerat Sverige var från omvärlden när det som diskuteras i tv:s enda debattprogram är cannabisrökning och i panelen finns representanter från "musikalen Hår" samt den blivande moderate försvarsministern Anders Björck som då var ordförande för Högerns Ungdomsförbund. Den sistnämndes klädstil är den enda som åldrats väl bland alla skägg, tofflor och plyschbyxor.

För den som var med är "Året var 1968" säkerligen en nostalgitripp eftersom den visar att "alla" faktiskt inte var politiska. De flesta ungdomar var helt vanliga som kämpade med betyg, kärleken och viljan att ta sig ut i arbetslivet. Men det var också det år som världen letade via tv letade sig in i vardagsrummen också i lilla Sverige. Morden på Martin Luther King jr och Robert Kennedy, Vietnamdesertörer och krossandet av Pragvåren. Vardagsmat för oss som har världshändelser ett "klick" bort men också förståeligt då det för dem som tittade på filmer från Vietnamkriget måste ha känts samma sak som att i dag se bilder från kriget mot IS.

Dokumentären får helt enkelt tittaren att tänka till. Förvisso var 1968 början på "det galna kvartsseklet" för att citera Per Ahlmark då det blev acceptabelt att hylla mördare och despoter så länge de var aktiva på varmare breddgrader och kräva ett fullständigt socialiserande av näringslivet. Det var inte bara vänstern utan även många liberaler som flörtade med idén om att evig lycka kunde uppnås så länge staten ägde allt och skatten höjdes. Men det var också en kreativ revolution där ungdomar fick lära sig att göra saker själva vilket senare ledde till mycket bra.

Så att enkom skälla på "68:orna" gör dem inte rättvisa och det är en form av paradox att de som predikade kollektivism i sin tur bidrog till att skapa ett klimat av individualism. Ett klimat som i alla fall undertecknad har välkomnat. Men dokumentären innehåller inte bara allvarliga politiska lärdomar utan är också väldigt intressant som rent tidsdokument. Censorer från Lund som inkallas för studentexamen, nybyggda miljonprogram som de boende älskade och äldre som förfasar sig över ungdomar med mellanöl. För mig främmande element där endast en sak är säker: Det kommer komma fler tidsdokumentärer och när vår egen tid beskrivs kommer det säkert finnas sådant som morgondagens ungdomar skrattar åt eller förfasas över.

Så "kamrater" för att låna en term från Kårhusockupationen: Det är dags att se på tv!