2017 - dessa lämnade oss och vi andra blev kvar

Det är nyårsafton och ett nytt år innebär nya möjligheter. Men det finns också många vi lämnar kvar och för en del av er läsare kanske det är första året utan mamma och pappa eller farfar och farmor. Som en påminnelse om att vi in i framtiden tar med oss minnet av det som har varit kommer här en liten lista.

Gott nytt år!

Rosa Taikon (30 juli 1926 - 1 juni 2017)

Aktivist som tillsammans med sin syster Katarina (1932-1995) slogs för romernas rättigheter. Systern som innan sin död låg 13 år i koma är ofta den mer kända med det var Rosa Taikon som förvaltade arvet och fick skörda en del framgångar. Hon var den förste romen som tilldelats medaljen Illis Quorum för sina insatser som silversmed och samhällsdebattör. Det finns fog för att påstå att romerna hade haft det betydligt sämre idag om det inte hade varit för syskonen Taikon.

Bo Holmström (18 oktober 1938 - 12 oktober 2017)

Sveriges mest legendariska murvel lade 12 oktober 2017 "ut" för sista gången. Bo Holmström var med från TV:s barndom och hann spendera tid på TV4 innan han pensionerade sig. För en yngre publik är han mest känd för "lägg ut, lägg ut" som yttrades under direktsändningen av det Västtyska ambassaddramat 1975 men Holmström bevakade bland annat månlandningen och flera krig. På många sätt är han urtypen av den garvade krigskorrespondenten och stilbildare för den generation som skulle komma efteråt.

Mikael I av Rumänien (25 oktober 1921 -5 december 2017)

Rumäniens siste kung som avsattes efter andra världskriget hade kunnat bli en i raden av dekadenta exilmonarker som spenderade sitt liv i Schweiz, Monte Carlo och på Rivieran. Men redan som monark av kung Mikael annorlunda. Han använde sitt inflytande till att avsätta Rumäniens fascistiske diktator Ion Antonescu och såg till att delar av landets judiska befolkning kunde räddas från förintelsen. Rumänien slöt fred med de allierade men det var efter sovjetiska påtryckningar Mikael abdikerade. Efter en tillvaro som bland annat pilot kom återupprättelsen efter kalla krigets slut och på sin nittioårsdag 2011 fick han tala inför det rumänska parlamentet. Ett tal där han propagerade för stärkt demokrati och för att alla rumänska medborgare skulle leva ett värdigt liv.

Hans Alfredson (23 juni 1931 - 10 september 2017)

Egentligen behöver väl inte "Hasse Alfredson" en förklaring för den läsare som är över 30, men det går i alla fall att konstatera att han som parhäst till Tage Danielsson, underhållare, Skansenchef och filmregissör var den levande länken till svensk humorhistoria. En humor som ofta blandades med allvar. Vår tid har helt enkelt blivit fattigare utan Alfredson men hans produktion finns kvar och det är många som kommer att skratta och tänka också i framtiden.

Nils G. Åsling (15 december 1927 - 12 augusti 2017)

Det finns få politiker som stundvis haft sådant skamfilat eftermäle som centerpartisten Nils G. Åsling som var industriminister under Torbjörn Fälldins borgerliga regering i slutet av 1970-talet. Åsling fick ansvar att hantera både varvs och textilkris och "industriakuten" där staten pumpade in pengar i krisande företag har sedan dess blivit synonymt med hur dåligt det gick "när borgarna fick makten". Men Åsling var främst krishanterare och fick hantera krisen som skapats under Palme. För att parafrasera tidigare socialdemokratiske finansminister Kjell-Olof Feldt ord med hänvisning till att Palme sagt att "borgarna kom till ett dukat bord" så var inte "det dukade bordet" speciellt välfyllt.