Är det dags för Annieansen nu?

Det var en självsäker Annie Lööf som med Almedalsveckans tredje partiledartal avslutade Centerpartiets dag och hon har all anledning att vara just självsäker. Lööf har gått från att vara uträknad av de flesta – inklusive undertecknad – till att bli borgerlighetens mest populära partiledare och en omvittnat god debattör. Beroende på valresultatet 2018 har hon alla möjligheter att bli Alliansens statsministerkandidat. Att hon själv och Centerpartiet tror att det kan gå riktigt bra märktes under tisdagskvällen då hon kunde liknas vid en mer retoriskt eldig Fredrik Reinfeldt. Hon var sakpolitisk, skarp och mot slutet riktigt ideologiskt förbannad.

Likt Jan Björklunds hade Lööfs tal temat klyftor, men denna gång under parollen att "Sverige klyvs itu" mellan de som har ett jobb och de som är arbetslösa. Det kunde tyckas vara en variant av Alliansens gamla arbetslinje, men Lööf valde att fokusera på dem som står utanför arbetsmarknaden på grund av exempelvis handikapp eller ålder. Vad som föreslogs var därför 5 000 nya yrkeshögskoleplatser, förändrade regler för studiestöd vilket innebär att det skulle kunna gå att omskola eller utbilda sig senare i livet och lägre ingångslöner. Samtidigt ville hon betona att Centerpartiet var ett miljöparti och att "miljöhänsyn och tillväxt går hand i hand".

Så långt var Lööf en klassisk Allianspartiledare med vind i seglen. Men talets sista del kan nog sägas vara det mest intressanta för där gjorde hon inte bara ett sakpolitiskt utan också ett ideologiskt försök att ta över ledartröjan från moderaternas Anna Kinberg Batra. Lööf var "orolig över att vi slutar respektera varandras olikheter" och fördömde med kraft rasism, nazism och radikal islamism. Nästan som ett eko av när Fredrik Reinfeldt från stora scenen i Almedalen avfärdade Sverigedemokraterna med att de förde in "hatet i svensk politik". Att Reinfeldt var förebilden och budskapet riktat till besvikna moderater kan säkerligen också förklara hennes slutuppmaning till åhörarna vilket var att "anständigheten behöver er".

Vad som dock bör påpekas är att kvällens tal säkerligen inte orsakade direkt huvudvärk för statsminister Stefan Löfven. Lööf lät som hon brukade och kritiserade Socialdemokraterna för att bygga murar kring arbetsmarknaden och så kommer Centerpartiet att låta i valrörelsen 2018. Den som däremot borde bli orolig är Moderaternas Anna Kinberg Batra för om något så vill Lööf fortsätta att locka till sig besvikna moderater även om hon betonade att Alliansen måste stå enade. Detta trots att det under våren "har varit lite kämpigt".

Självklart avgörs Alliansens ställning på valdagen 2018 och det är högst troligt att Lööf hellre går i opposition än sätter sig i samma regering som Stefan Löfven. Men om utvecklingen fortsätter kan vi få en "Annieans" i stället för Allians och tisdagens Almedalstal visar att hon själv skulle välkomna detta. Dessutom är hon väl skickad att ta på sig ledartröjan om rätt läge skulle uppstå.