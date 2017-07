Björklunds bästa tal hittills

Jan Björklund är Sveriges mest erfarna partiledare och blir han omvald på Liberalernas landsmöte i november kommer han ha suttit på partiledarposten i mer än ett decennium.

Det är en lång tid även internationellt sett och kan i nuläget endast matchas av Tysklands förbundskansler Angela Merkel, vilken Björklund under Almedalsveckans andra partiledartal kallade för "Europas viktigaste högerledare". Under tisdagskvällen fick åhörarna bevittna en annan Björklund än den vanlige som är känd för tuff och konfrontativ retorik. Som i stället för krav − valde att betona socialliberalismen.

Fokus låg på de klyftor som inte tar "sommarlov", han prisade välfärdsstaten och berättade om sin egen "värderingsresa". Resan från textilarbetarhemmet i Skene i Västergötland, via Karlberg, Stockholms stadshus och partiledarposten för Liberalerna gjorde att han utvecklades från nyliberal till socialliberal. Dessutom tyckte han att Alliansen borde vara självkritisk då man inte motverkat klyftor tillräckligt och därmed bidragit till att ett stort antal nyanlända lämnades utanför. Men till detta ska även läggas hans kritik av "den kvävande socialdemokratiska kollektivismen" som fortfarande fanns kvar i exempelvis "ringmuren kring arbetsmarknaden", vilket är ett uttryckt värdigt Björklund som en av svensk politiks främsta när det gäller retoriska nålstick.

Björklunds mamma flydde under andra världskriget från Norge och med henne som utgångspunkt markerade han starkt mot Sverigedemokraterna och deklarerade att han aldrig kommer att samarbeta med SD. Med hans fokus på klyftor och den inlindade kritiken mot de egna regeringsåren så kunde detta tolkas som ett tecken på att Liberalerna under Björklund, kanske, kommer att samarbeta med Socialdemokraterna efter nästa val. Men det behöver inte betyda att Stefan Löfven sitter kvar som statsminister utan lika väl att det kan bli en mittenregering som får klara sig med hoppande majoriteter. Han tog också upp flera europeiska exempel där just mitten har gått samman för att stänga ute högerextremismen. Frågan är dock hur ett fortsatt Allianssamarbete kommer att se ut om ett sådant scenario skulle inträffa. Men eftersom han utmanas om partiledarposten är det inte säkert att han sitter kvar.

I stället låg nog briljansen i att en sådan politisk veteran som Jan Björklund fortfarande kan överraska och att han faktiskt vågade vara självkritisk.

Vad han gjorde under tisdagens partiledartal var emellertid att ge Birgitta Ohlsson åtminstone en retorisk match. Borta var kravliberalen som enkom talade om ordning och reda i skolan. I stället fick publiken höra en klassiskt socialliberal Jan Björklund som troligtvis inte har synts till sedan hans dagar i dåvarande Folkpartiets ungdomsförbund (FPU). Frågan är om det räcker för att bli omvald, men de flesta bedömare är eniga om att han höll ett bra tal och det handlar inte bara om att det var retoriskt välstrukturerat. I stället låg nog briljansen i att en sådan politisk veteran som Jan Björklund fortfarande kan överraska och att han faktiskt vågade vara självkritisk. En egenskap som de flesta inte associerade med Björklund som lite nedsättande brukar kallas för "majoren från Skene".