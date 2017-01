Donald Trump vägrar att söka försoning

04.00 Bussen, som avgick från New York City för en timme sedan, skumpar fram på en mörk motorväg. Tjejen i 20-årsåldern, som sitter bredvid mig, studerar i Boston. Hon berättar att hon är på väg till Washington för att demonstrera mot Trump. Under valkampanjen var hon en Hillary-supporter, säger hon och drar fram en rosa stickad mössa ur ryggsäcken. ”Nu är jag med i The Pussyhat Project”, som med sina rosa mössor protesterar mot Trumps kvinnofientliga uttalanden – och politik.

08.00. Klockan har knappt passerat frukost, men Washington D.C kokar redan. Polis och militär patrullerar gatorna med hundar. Utanför Union Station har en stor klunga av människor samlats med Black life matters-plakat – och för varje minut ansluter sig fler till gruppen. En man i mitten av klungan skriker i en megafon: ”Revolution! Vi behöver en revolution!” och människorna runt honom jublar.

Inne på ett café, något kvarter bort, står teven på. Människor som varje dag köper sitt morgonkaffe, stannar upp och liksom fastnar i en klunga framför sändningen. I klipp från olika delar av staden visas hur grupper av demonstranter, som rest hit från hela USA, nu på morgonen har börjat organisera sig. Med samma beslutsamhet och övertygelse som någon ska gå ut i krig, reser de sina plakat och drar på sig sina tröjor med slagord tryckta på ryggen. ”Demonstrationerna och protesterna mot den nya presidenten väntas slå alla rekord i år” förkunnar samtidigt nyhetsankarets röst.

Nytt klipp. De första av de flera hundra bussarna med Trump-supportrar har rullat in i Washington och ut från en buss, stripad med texten ”Make America great again” över hela sidan, kliver en kvinna i femtioårsåldern ut med en naturstor Trump-figur i kartong under armen.

11.00. Kön in till Capitolium ringlar sig kilometer efter kilometer. En ung kvinna håller upp ett plakat med texten: ”Eat pussy – don´t grab them”. En annan, äldre kvinna skriker till henne: ”Ta bort den, det finns barn här! Du är sjuk!”, varav den yngre svarar: ”Det är din president som sa det från första början”. Den äldre kvinnan vänder sig till sina barn, iklädda Trump-kepsar, och ber dem att inte titta när de passerar. Utanför grindarna till Capitolium står abortmoståndarna sida vid sida med män vars plakat lyder ”alla riktiga muslimer är jihadister”.

12.00. Vi är framme. Vid Capitolium. Vid dagen som vi fasat för. Den 20 januari 2017, när Barack Obama lämnar över världens mäktigaste politiska position till fastighetsmiljardären Donald J. Trump. Den förre lämnar med ett starkt förtroende hos det amerikanska folket. Sex av tio amerikaner uppger att de är nöjda med hans insatser. Den senare tar över, med det lägsta förtroendet för en president på fyra årtionden. Men lät han inte nedtonad när han talade om ett nytt, starkt USA där ”alla blöder samma röda blod av patriotism”. Han tackade ju trots allt Obama för ett smidigt överlämnande.

Klockan är efter 12 och USA:s nästa president heter Donald Trump. Låt det sätta punkt för hoppet i den här presidentkampanjen. För hoppet, det som först fick oss att säga ”men han kommer i alla fall inte att bli nominerad till republikanernas presidentkandidat” och när det visade oss fel: ”men han kommer i alla fall inte vinna” – det har visat oss fel.

Det finns ingen anledning att hoppas på att Trump kommer att välja en mjuk linje. Den som fortfarande lever på hoppet, behöver påminnas om ett uttalande av Donald Trumps kampanjrådgivare Stephen Moore: ”Det är en sådan natt och dag-skillnad rent ideologiskt mellan Obama och Trump, att om vi vill bli framgångsrika måste vi ångra allt som Obama har gjort”.