Erkänn bara att det gick fel i Venezuela

Ibland tänker jag på Ungern. Detta vackra centraleuropeiska land med en fascinerande och blodig historia. Min syster läste medicin i Budapest och som den historieintresserade person jag är så vet jag att min mammas första politiska minne är Ungernrevolten 1956. Så har vi 1989 då landet blev fritt igen och återgick till att bli en demokrati. För mig var det extra roligt att besöka en saluhall i Budapest med ett stort porträtt på tidigare brittiske premiärministern Margaret Thatcher som är en gammal idol.

Länge trodde nog många borgerliga att Ungern skulle förbli ett modernt och liberalt land. Den brittiske vänsterhistorikern Tony Judt hyllade till och med Viktor Orbáns parti Fidesz som var så pass progressiva att de klädde sig i jeans i parlamentet. Men vi vet ju att det inte blev som i sagans värld och i dag är Ungern inte ett vanligt västland. Snarare en stat som är på god väg att bli icke demokratisk och det tog tyvärr lång tid för många inom borgerligheten att inse detta. När hemmalaget gör bort sig vill man helst inte se och gärna bortförklara eftersom det gör ont när den egna sidan misslyckas.

Detta har senast inträffat för svensk vänster när det gäller Venezuela där presidenten Nicolás Maduro befäst sin makt ytterligare. Landet står på randen till inbördeskrig och befolkningen svälter eftersom oljepriset är lågt. Samtidigt som oppositionsledare har arresterats och Maduros och hans avlidne företrädare Hugo Chavez familj har blivit allt rikare i socialismens namn.

Tidigare hyllades Venezuela unisont av svensk vänster. Det var den nya tidens socialism som visade att en annan väg var möjligt, men när regimen blev alltmer totalitär tog Vänsterledaren Jonas Sjöstedt avstånd. Ett bra och tydligt tecken på att han stod för en annan sorts vänster än hans betydligt mer hårdhudade företrädare Lars Ohly som gärna kallade sig kommunist. Men nu har bortförklaringarna och rättfärdigandet börjat komma i takt med att våldet förvärras. Som vänstertidningen Dagens ETC (2/8) där den tidigare utrikeskorrespondenten Lars Palmgren i en ledare hävdar att Maduros Venezuela i verkligheten inte är socialism utan nyliberalism. Det är samme Palmgren som under sin gärning som utrikeskorrespondent avstod från att kalla Kuba under diktatorn Fidel Castro för en diktatur. Förutom Palmgren så har Vänsterpartiets riksdagsledamot Ali Esbati raljerat över våldet i Venezuela då han menar att de som kritiserat Maduro gärna applåderar polisvåld på andra ställen. Trots att Sjöstedt tidigare tagit avstånd har han också uttryckt sin uppskattning över Palmgrens text då han tyckte att den var "nyanserad."

Sålunda verkar avståndstagandet ha bytts ut mot ett ursäktande precis när socialism tidigare har införts. I framtiden kommer vi säkerligen få höra något i stil med att socialismen "inte var på riktigt" eller "den funkade inte för den kapitalistiska omvärlden motarbetade Venezuela". Vad man istället hade kunnat göra är att frankt erkänna att det inte blev som man tänkt sig och fördöma resultatet. Det är bra att borgerligheten gör det med Ungern och det är hög tid att vänstern gör det med Venezuela.