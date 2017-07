Extremism ska bekämpas oavsett färg

Det har varit lite väl mycket extremism på sistone. Som att den nazistiska sekten Nordiska motståndsrörelsen befann sig i Almedalen tillsammans med den ökända 89-åriga veteranen Vera Oredsson.

Hon kan för övrigt stoltsera med att ha varit Sveriges första kvinnliga partiledare då hon 1975 avlöste sin man Göran Oredsson som führer för Nordiska rikspartiet. Så har det så kallade svarta blocket slagit sönder stora delar av den vackra staden Hamburgs centrum med anledning av G20-mötet. Kostnaden för skadorna uppgår till flera miljoner och ett hundratal poliser skadades. Så har vi islamistiska terrorister och Säpo har varnat för att ungefär 3 000 individer har radikaliserats.

Vad som vidare verkar ha kommit i extremismens fotspår är en sorts fördumning av det offentliga samtalet. Självklart skulle här kunna skrivas "ytterligare fördumning" eftersom offentlig debatt lämnar mycket till övers att önska, men just nazisterna i Almedalen och vänsterextrema kravaller i Hamburg tycks ha öppnat kranarna när det gäller försök att trycka till sina ideologiska motståndare. Grovt förenklat ser det ut så här: På ena sidan står de som vill varna för nazister och på den andra de som vill påpeka att Hamburg under toppmötet såg ut som en krigszon. Men inget av detta stämmer naturligtvis.

Nazister, militanta vänsterextremister och jihadister är samma andas barn och eftersom detta är en liberal ledarsida går det att citera den tidigare folkpartistiske statsministern Ola Ullstens memoarer. Han var uppväxt i ett frisinnat hem i Norrland där man sparade på överord och absolut inte tilläts att svära. Men under andra världskriget visades motståndet mot nazismen på ett subtilt sätt. Julgrisen som skulle slaktas döpte hans mamma till Hitler eftersom det var "svin som svin".

Kanske vi också skulle kunna lära oss av ett sådant tillvägagångssätt?

För egentligen handlar det om att vara vuxen. Varje polis eller annan person som är insatt i säkerhetsarbete vet att hotbilder varierar. Det ser alltså olika ut från fall till fall: I Almedalen utgjorde nazisterna en påtaglig fara och samma sak gjorde vänsterextremisterna i Hamburg. Dessutom var det inte så att media mörkade Hamburg för att framhäva Almedalen eftersom det skrevs flera artiklar i svensk press. Även Public Service hävdade att det var vänsterextremister som låg bakom kravallerna och till och med socialdemokratiska Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg påpekade att dessa kan utgöra en påtaglig fara när Sverige ska vara värd för ett EU-toppmöte om jobb och tillväxt i Göteborg. Det går att ha flera tankar i huvudet på samma gång även när det gäller IS. Ett problem som vi på grund av lathet, ignorans och en vilja att inte se kommer att få leva med under en överskådlig framtid.

Vad nazismen, våldsvänster och IS har gemensamt är att de hatar det demokratiska samhället. De är våra fiender och "svin är svin" för att citera mamma Ullsten under andra världskriget. Därför måste de också bekämpas. Men ingen tjänar på en relativisering. Hotbilder varierar som sagt och precis som i övriga livet gäller det att prioritera. Den som just nu är farligast måste alltid få prioritet.