För politikens skull bör vi lyssna på tekniken

Det här är andra delen av ledarsidans intervjuserie, som ska fokusera på kreativitet och problemlösningsförmåga (tidigare 9/7) och denna gång handlar det om hur traditionell opinionsbildning effektiviseras om man vågar ta till sig teknologi.

En del läsare kanske känner till Linda Nordlund eftersom hon en gång i tiden var krönikör för Nerikes-Allehanda. Hon var även ordförande för Liberala ungdomsförbundet (LUF) 2012–2015, profilerad försvarsdebattör och ledarskribent på Svenska Dagbladet. Men sedan i maj återfinns hon i PR-världen, vilket inte är förvånande när det gäller någon som varit politiker och ledarskribent. Om det inte hade varit så att Miltton Labs dit Nordlund rekryterades är allt annat än "en traditionell byrå" – som det heter på branschspråk – vilken jobbar med lobbying och traditionell marknadsföring.

Som Nordlund träffande formulerar det: I bland är vi slaven bakpå triumfvagnen som säger att "din affärsmodell kommer att vara död om fem år – tänk så här i stället".

Miltton Labs grundades 2015 och har anammat entreprenören Jan Stenbecks (1942–2002) ord om att "tech beats politics" (teknologi slår politik) som ett informellt valspråk. Enligt Nordlund handlar det om att "tekniken kommer att tvinga fram reformer när politiken inte mäktar med". Som exempelvis avregleringen av det svenska tv-monopolet på 1990-talet. Det är därför som Miltton Labs kallar sig själva för en digital public affairs-byrå eftersom de hela tiden söker att ta tillvara på den senaste tekniska utvecklingen. Som Nordlund träffande formulerar det: I bland är vi slaven bakpå triumfvagnen som säger att "din affärsmodell kommer att vara död om fem år – tänk så här i stället".

De "labbar, hackar och testar idéer konstant" som när en av grundarna Martin Borgs testade annonsering via Facebook-annonser och fick en krönika i Dalarnas Tidning att bli den näst mest delade artikeln i Sverige.

Nyckeln i företagets utveckling är innovation och det är därför som "labs" är tillagt till namnet. De "labbar, hackar och testar idéer konstant" som när en av grundarna Martin Borgs testade annonsering via Facebook-annonser och fick en krönika i Dalarnas Tidning att bli den näst mest delade artikeln i Sverige. Allt till en annonskostnad av 224 kronor. Sålunda handlar det inte längre om att "den som har störst kampanjbudget" vinner ett val utan att den som kampanjar smartast gör det.

Ett färskt exempel var när det spreds falska nyheter om att artillerisystemet Archer skulle säljas till Ukraina.

Det är därför som Miltton Labs verkar i skärningspunkten mellan politik och teknisk utveckling. För en lekman som undertecknad kan det låta komplicerat, men det handlar i mångt och mycket om att identifiera stora trender och hjälpa kunderatt anpassa sig efter dessa. Nordlund, som har en bakgrund inom politik och försvarsdebatten, menar att tekniken kommer att påverka nästa val "påmassor av olika sätt". Men det handlar inte enbart om att alltfler får sina nyheter via sociala medier utan även om att Sverige utsätts för påverkan från främmande makt. Ett färskt exempel var när det spreds falska nyheter om att artillerisystemet Archer skulle säljas till Ukraina. Dessutom vi vet att svenska nazister mottagit bidrag från Ryssland. Nordlund tror även att "många svenska politiker redan fått sin email hackade" och att detta lär intensifieras under valrörelsen. Det kan låta som skrämselpropaganda, men de senaste nyheterna när det gäller Donald Trump och epostskandalen i USA talar sitt tydliga språk. För att inte tala om sovjetisk påverkan under kalla kriget.

För teknologi har påverkat politiken alltsedan tryckpressen och lär göra det även i fortsättningen.

Vad som är spännande när det gäller Linda Nordlund och Miltton Labs är insikten om att politik, förvisso ofta, är tidlöt, men att den alltid är beroende av nya lösningar. Precis som när det gäller nyhetsförmedling och det är bättre att anrika Nerikes Allehanda lär sig av Miltton Labs än att man viftar bort dem som en dagslända. För teknologi har påverkat politiken alltsedan tryckpressen och lär göra det även i fortsättningen. Det är därför vi ska lyssna på teknikfantaster likt Nordlund som också kan politiken.