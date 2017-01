Försvarsviljan är god och stödet för Nato är fortsatt starkt

Trots dramatiskt val i USA, folkomröstning i Storbritannien, pågående krig i Ukraina, rysk informationskrigföring, det syriska kriget och terrordåd i bland annat Tyskland och Frankrike så har inte oron ökat i Sverige.

Det visar MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) unika mätning Opinioner som presenterades under Folk och Försvars Rikskonferens under måndagskvällen. Mätningen är inte unik i sitt omfång, ca 1000 personer i december 2016, men i sin kontinuitet.

Vissa frågor har hängt kvar sedan 50-tal, vilket gör att det finns långa obrutna mätserier. Och jämfört med 2015 så verkar svenska folket lyssna på den engelska devisen "keep calm and carry on".

Ska man peka på någon trend över tid så är det fler som svarar "vet ej" på frågorna. Om det är utslag av opinionströtthet eller genuin osäkerhet får vara osagt, men tendensen syns framför allt bland yngre och kvinnor.

Läs mer: Löfven i Sälen - En strategi utan prioritering eller pengar är inte det samma som handling

Vad oroar sig svenskarna för?

Fler än sju av tio oroar sig mycket eller ganska mycket för internationell terrorism, utvecklingen i Mellanöstern, relationen mellan kristna och muslimer samt organiserad brottslighet.

Fler än sex av tio nämner terrordåd i Sverige, utvecklingen i Ryssland, klimatförändringar, flyktingströmmar och användandet av jordens naturresurser.

Debatten om falska nyheter, informationspåverkan och hur det kan påverka en stat har också sjunkit in hos svenska folket. Nu oroar sig fler än 4 av 10 för just det. Det som oroar svenskarna minst av alternativen som MSB frågar om är långvariga strömavbrott.

På Folk och Försvar sneglar många av deltagarna på en särskild siffra i undersökningen, och den handlar om försvarsviljan. Den är fortsatt stabil, ungefär tre av fyra anser att väpnat motstånd ska göras även om utgången förefaller oviss. Det är förövrigt på samma nivå som Norge och Finland.

Läs mer: Ny rapport visar rysk aktiv påverkan

Och när det gäller debatten kring Nato eller den nuvarande doktrinen med EU-medlemskap, värdlandsavtal, bilateralt avtal med USA, nära samarbete med FInland men annars militär alliansfrihet "eftersom det tjänar oss väl" så är frågan om man tror att Sverige får hjälp värd att notera, även om nivåerna legat stilla senaste fem åren:

Medan runt tre av fyra tror att Sverige helt eller ganska säkert får snabb och effektiv hjälp vid naturkatastrofer, terroristangrepp eller epidemier så tror betydligt färre att det samma gäller vid militärt angrepp. Här tror sex av tio att hjälpen kommer.

Två av tre anser också att Nato bidrar väsentligt eller delvis till fred och säkerhet i världen. Fler än tre av fyra anser att Ryssland utgör ett visst eller ett allvarligt problem för fred och säkerhet i världen. Det visar att svenska folket överlag har en ganska god analysförmåga över vad som skapar säkerhet och vad som bygger risker i världen.

Då det handlar om medlemskapsfrågan i Nato så säger bara 34 procent säger att Sverige ska stå utanför Nato. Den siffran har minskat med 15 procentenheter senaste fem åren. I årets mätning vill 45 procent att Sverige ska gå med i Nato förr eller senare.

Patrik Oksanen är politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning och ledarskribent i MittMedia med inriktning på försvar- och säkerhetspolitik. Oksanen befinner sig på plats på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen som avslutas under tisdagen.

