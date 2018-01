Framtidens klassmarkörer gäller bibliotek och mobiler

Det ligger något tragikomiskt i debatten om "mobilförbud" eftersom ingen vill ha flera tankar i huvudet samtidigt. Så grovt förenklat är det ena laget "teknikfientliga" och det andra "bakåtsträvare". Men det finns goda skäl för elever att lämna in sina privata mobiltelefoner under lektionstid för att istället använda datorer och läsplattor som skolan ställer till förfogande. Hos teknikfantasterna verkar det dock finnas en farlig tendens som kan sammanfattas med att "böcker behövs inte" för all information kommer i framtiden vara sökbar.

En inställning som den som läst ett främmande språk, löst en andragradsekvation eller ute i naturen undrat vad en blomma heter eller hur en viss fågel låter vet inte är sann. Teknologi är ett välkommet hjälpmedel och tekniska förbättringar ska bejakas – det vet jag som varje dag tackar Dropbox för deras lagerutrymme – men allt googlande i världen kommer inte att slå vanliga hederliga kunskaper. Basfakta som man ska lära sig i skolan för att sedan kunna bygga vidare på resten av livet.

Mina egna favoritexempel på basfakta handlar så klart om historia: Eftersom jag vet att Sverige haft kvinnliga makthavare också innan kvinnor fick allmän rösträtt är det lättare för mig att diskutera dagens feminism än om jag inte hade vetat om detta. Förvisso går det att googla drottning Margareta men jag måste kunna skilja på den Margareta som grundade Kalmarunionen och den nuvarande danska drottningen. Likaså är det roligare att titta på Sissela Kyles Dagmar Friman om jag vet att rollen är baserad på verklighetens Anna Whitlock (1852-1930).

Barn gör inte som vi vuxna säger utan som vi gör – också när det gäller användandet av mobilen och på ett helt ovetenskapligt sätt skulle jag vilja påstå att det inte främst är tonåringar som saknar mobilvett utan människor i min egen ålder och äldre. Jag har haft möten med chefer och andra uppburna personer som kan föra ett spännande samtal tills det "plingar till" i telefonen och "de bara måste kolla det där". Även om det är en enkel Facebooknotifikation och de helt enkelt inte lärt sig att ställa in telefonen på ljudlös. Det är också samma människor som varit med under hela "datoriseringen" som ser det förlovade landet i ny teknologi och slarvigt kan resonera så att "det mesta går att googla". En inställning som jag tror bidrar till att NA vid flytten från borgen gjorde sig av med sitt då imponerande referensbibliotek.

Allt går emellertid inte att googla och om vi inte lär barn att söka information också på bibliotek och i de cellulosabaserade produkter som kallas böcker kommer de som fått det ha ett försprång. Precis som de som fått lära sig att det finns lägen när det är passande att inte "titta i mobilen". Lite tillspetsat går det att påstå att framtidens två klassmarkörer blir just detta: Uppfostrade människor vet att allt inte går att googla och när det är läge att koncentrera sig på annat än mobilsurfande.

Så ta med ungarna till biblioteket och lär dem mobilvett. I framtiden blir de chefer över dem som inte fått samma nödvändiga livslektioner.