Gangsterstat tillåts att driva in pengar i Örebro

I förra veckan fick chefen för Eritreas ambassad i Nederländerna, Tekeste Ghebremedhin Zemuy, beskedet att han är "persona non grata", alltså icke önskvärd i landet. Det är diplomatspråket för en utvisning. Orsaken till utvisningen är just Eritreas så kallade skatteindrivning. Nederländernas utrikesminister, Halbe Zijlistra, säger att Eritrea använder skrämsel och tvång för att få in pengarna och att detta kan skapa social och politisk oro i Nederländerna. Påståendet är väl underbyggt. Den eritreanska skatteindrivningen har bland annat granskats av universitetet i Tilburg.

Att stoppa penningflödet till diktaturen i Eritrea vore sannolikt ett av de mest effektiva medlen för att tvinga fram en frigivning av Dawit Isaak. Och det finns ytterligare skäl att stoppa flödet: En del av de pengar som nu drivs in av eritreanska staten skulle sannolikt hamna i Eritrea ändå. Men i så fall som direkta bidrag som eritreaner i Sverige ger till vänner och släktingar. Det är ett effektivare sätt att höja levnadsstandarden för fattiga människor i Eritrea än att skicka pengar till en korrupt diktatur.

Men låt oss göra en kort tillbakablick:

Eritrea stred för sin självständighet från början av 60-talet. Först mot en reaktionär kejsar-regim. Sedan mot en Sovjetstödd militärdiktatur som offentlig skröt med att den sysslade med "röd terror". 1991 störtades militärdiktaturen i Etiopien och Eritrea fick sin självständighet. När jag själv besökte Eritrea i början av 1998 fanns mycket hopp. Det fanns en spirande och relativt frispråkig press. Korruptionen var obefintlig. Den sittande regeringen lovade fria val. Sedan kom kriget med Etiopien, på grund av en gränstvist. Efter kriget publicerades ett upprop från ledande medlemmar av det styrande partiet som bland annat ställde frågan hur det skulle bli med löftet om fria val. Dawit Isaaks tidning Setit gav publicitet åt uppropet. Regimen gjorde ett tillslag där en rad oppositionella arresterades i september 2001. Då arresterades även Dawit Isaak.

Regimen i Eritrea anser att eritreaner i exil ska betala en skatt på två procent av sin inkomst. Även på en låg lön innebär det några hundralappar i månaden. Du kan naturligtvis låta bli att betala. Men om du ska göra ett besök i ditt hemland, så gör du bäst i att betala den där "skatten". Detsamma gäller om du exempelvis har släktingar och vänner i Eritrea. Det är också rätt oklart vad som menas med en eritrean. Du kan vara svensk medborgare och ändå vara "eritrean" i regimens ögon. Till och med svenskfödda personer som aldrig satt sin fot i Eritrea kan betraktas som "eritreaner". Dessutom finns det indikationer på att nivån på "skatten" sätts godtyckligt av personal på de eritreanska beskickningarna utomlands.

I Sverige granskades denna fråga av riksdagens justitieutskott år 2014. Utskottet kom fram till följande: Det är i och för sig förenligt med internationell rätt att en stat begär att få in skatter av medborgare som bor i utlandet. Det finns redan lagar som förhindrar att en stat använder otillbörliga metoder för att få in pengarna. Och då kan den enskilde göra en polisanmälan.

Men om påtryckningarna är satta i system, om skatteindrivningen är godtycklig och om även personer som är födda i Sverige utsätts för dessa påtryckningar. Då finns det skäl för Sverige att överväga att vidta samma åtgärd som Nederländerna. En gangsterregim ska inte ha fritt spelrum att driva in pengar i Sverige.