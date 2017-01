Generös flyktingpolitik kräver utvisningar

En mamma som är förkrossad med två små barn på väg till flygplatsen. En ung kille som redan har lärt sig svenska. Familjen som är lättad över att äntligen få komma hem. Alla bär de olika historier med sig i bagaget men två saker har de gemensamt: 1. De har flytt från sitt hemland. 2. De ska utvisas.

I en rättsstat är utvisningar aldrig enkla. Det handlar om människors rättssäkerhet. Och ju fler utvisningsbeslut, desto fler upprörande fall kommer att avslöjas. Vi kan inte påverka Aleppo eller afghanska Helmand. Men vi kan styra våra egna myndigheter.

Enligt Dublinförordningen ska asylprövningen påbörjas snabbt och vara effektiv. Men långa handläggningstider drar ut på väntan. Att från en dag till en annan kunna flyttas tvärs igenom landet, ofta helt utan förvarning, bidrar till utsattheten.

Legitimiteten i flyktingpolitiken består i två saker: 1. Att de som behöver skydd får det. 2. Att de som inte behöver skydd måste lämna landet.

Under våren ska EU enas om en ny flyktingpolitik. Just nu saknas det en morot för att få medlemsländerna att ta ansvar för fler flyktingar. Det viktigaste är att nivån på flyktingmottagandet höjs i hela EU, även om länder som Sverige och Tyskland då får sänka sina krav, jämfört med den nivå som gällde före den stora åtstramningen för ungefär ett år sedan. Den generella höjningen skulle gynna människor på flykt eftersom basala rättigheter då garanteras i fler länder. Dessutom skulle det bidra till en jämnare fördelning medlemsländerna emellan. Det europeiska samarbetet bygger på att alla bidrar, vilket är desto viktigare när stora utmaningar står för dörren.

Dawran kom hit som minderårig och har nu hunnit fylla 18 år. Han och kompisarna drömmer om utbildning och trygghet. Ett bättre liv helt enkelt. Han kan inte bevisa hotbilden som riktas mot honom i hemlandet Afghanistan och får därför avslag.

Hade Dawran fått stanna om asylprocessen avslutats innan han blev myndig?

90 procent av alla ensamkommande barn från hans hemland beviljades uppehållstillstånd under 2015. Så sent som för en månad sedan kom Migrationsverket med ett nytt ställningstagande angående just Afghanistan (SR59/16). Säkerhetsläget i landet har försämrats. Det lämnar en bitter eftersmak i munnen när Migrationsverket ändå väljer att utvisa ett femtiotal afghaner veckan därpå. Vem följer upp hur det går för människorna som tvingas tillbaka?

Asylreglerna som kom i somras fyller sitt syfte. Antalet asylsökanden har minskat kraftigt och färre beviljas uppehållstillstånd.

Men regeringen talar med kluven tunga.

Den påstår sig vilja jobba för fler lagliga vägar in i Europa och gör det samtidigt mycket svårare att sammanföras med sin familj. Gränskontrollerna stoppar den som saknar id-handlingar – men ändå har asylskäl – att ta sig in i landet. En liberal flyktingpolitik har slopats till förmån för EU:s miniminivå. Tillfälliga uppehållstillstånd har införts med förevändningen att den som lyckas på arbetsmarknaden får stanna kvar. Men i själva verket utgör det en stressfaktor och försvårar möjligheterna till integration. Vem slappnar av när en ständig risk för utvisning skymmer sikten framåt?

Det är sant att Sverige är det land i Europa som tar emot flest kvotflyktingar.Men det är värt att notera att mer än 80 procent av alla världens flyktingar uppehåller sig i utvecklingsländer. 51 procent av världens flyktingar är barn. 2015 välkomnade Libanon 183 flyktingar per 1000 invånare. Vilket kan jämföras med motsvarande siffra för Sverige samma år: 17.

När har Sverige någonsin drivit tesen att vi ska avstå från en ambitiös miljöpolitik bara för att andra länder prioriterar annorlunda? Nej, just det. Ändå använder regeringen andra länders agerande som ursäkt när flyktingpolitiken stramas åt. När det handlar om människoliv så är det visst inte längre viktigt att vara bäst i klassen.

Visste du förresten att det endast är 17 mil mellan EU och ett av världens värsta krig? (Ja, det i Syrien). Det är kortare än sträckan Örebro-Stockholm.