Hamnplan överlever även utan ett Harrys

Under min första tid i Örebro våren och sommaren 2017 bodde jag bredvid Wadköping och det var alltid lika trevligt att längst med vattnet promenera till jobbet. Det är en fröjd att gå längst med Svartån och det tog inte lång tid innan jag insåg att det i Hamnmagasinet inte bara fanns kontor för gästhamnsbåtar utan också en Harryspub. Men nu är sagan all, för just denna filial av den populära kedjan stängde annandag jul och på NA:s Facebooksida har det kommit en rad förslag om vad som ska i stället ska inrymmas i Hamnmagasinet. Allt från jazz till swingersklubb och där skulle jag definitivt föredra jazzen. Men det är inte jag som ska besluta i ärendet och det känns bra då jag litar på att det finns en företagare med en god idé som sköter jobbet.

De flesta i min generation som gillar att äta och dricka ute har nog någon relation till pubkedjan Harrys som grundades 1993 i Falkenberg. Lite elakt går det att påstå att den jämte O'Learys är något av pubarnas McDonalds. Om du går till Harrys så vet du vad du får. Trevlig mat och god dricka i kombination med generösa öppettider.

Det är inget fel med en enkel kundmodell. Men de är trots allt beroende av kunder och om ingen kommer bär sig inte verksamheten. Marknadens lag kan vara tuff för den som är anställd vid det företag vars idé inte genererar tillräckligt med intäkter. Men det är betydligt bättre än att ha ett statligt restaurangmonopol eftersom marknaden skapar ställen som människor av fri vilja vill besöka. En kvalificerad gissning är att Hamnmagasinet snart får ett nytt ställe som kan locka till sig fler besökare. Det krävs dock inte bara ett trevligt läge utan även annat som lag och ordning samt bra villkor för företagare för att Örebro även i fortsättningen ska vara en attraktiv stad för restaurangbesökare. Så självklart måste politiken arbeta tillsammans med marknaden.

Örebros vara eller icke vara som sommar - och restaurangstad står och faller inte heller med Harrys. Stadskärnan är levande för det finns många affärer och matställen och inte minst människor som är villiga att besöka dessa och spendera pengar. Kommer det inga kunder så bär sig inte verksamheten och det är synd för dess anställda. Men när det gäller populära kedjor finns det säkerligen möjlighet att någon annan öppnar en filial på ett nytt ställe här i Örebro. För att citera Gustav Löfving som är franchise och marknadsansvarig på Harrys huvudkontor så har kedjan inte gett upp hoppet: "Vi drar oss tillbaka för att ladda om". Så inbitna Harrysrävar behöver inte vara ledsna och nästa gång det öppnar så gäller det att gå dit.

Frågan är vad som istället kommer att inrymmas i Hamnmagasinet och det är inte upp till mig att bestämma. Jag är inte företagare med en idé om hur man ska locka besökare. Men läget är attraktivt så det lär inte dröja innan något nytt flyttar in. Oavsett om du besökt Wadköping eller bara vill promenera längst med vattnet är "Hamnplan 1" en ståndsmässig adress för något av örebroarnas vattenhål. Så kan det generera intäkter och skattepengar som gör att miljön fortsätter att vara lika levande och trevlig som den var nu i somras.