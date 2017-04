I Tjetjenien "försvinner" homosexuella

Tjetjeniens homosexuella genomlever just nu en mycket mörk period. På bara några veckor har över hundra homosexuella män försvunnit efter massgripanden. Flera har hittats döda. Nu kommer också fruktansvärda uppgifter om att koncentrationsläger har upprättats där homosexuella spärrats in och torteras, ibland till döds. Det som en gång hände Europas homosexuella under nazismen sker nu igen i Europas sydöstra utpost.

Detta kan inte tolkas som något annat än ett resultat av Rysslands förlåtande inställning till trakasserier av homosexuella. Bland annat genom de nya lagarna mot så kallad ”homosexuell propaganda”. Det råder inget tvivel om att Tjetjenien går mycket längre i sitt förtryck av homosexuella än Ryssland. Deras djupt islamistiska ledare – Ramzan Kadyrov – förnekar att det ens skulle finnas homosexuella i Tjetjenien, och det är uppenbart att hans regim ligger bakom massgripandena.

I Tjetjenien går klanens heder före individens rättigheter. Homosexualitet skapar enorma skuldkänslor för den inblandade familjen, vilket är det grundläggande problemet. Därför uppmanar Kadyrovs regim till hedersmord, en obeskrivlig kränkning av varje individs rätt att älska vem man vill.

En del av dem som drabbats lyckats fly till Moskva där de ändå åtnjuter en relativ säkerhet och frihet i förhållande till situationen i Tjetjenien. Här förtjänar ryska och europeiska frivilligorganisationer en eloge för sitt viktiga arbete.

EU får inte tyst titta på medan dessa inhumana brott fortgår. Jag är därför väldigt glad över att Europaparlamentets talman Antonio Tajani i den senaste plenarsessionen kraftigt fördömt brotten i en deklaration. Men EU och dess medlemsländer måste göra det som står i deras makt för att stoppa brotten och hjälpa de drabbade.

Att familjens rykte går före individens rättigheter får aldrig ursäktas i kulturens namn, oavsett om vi talar om de fruktansvärda brotten mot homosexuella i Tjetjenien eller hedersvåld i svenska samhällen. Därför är det viktigt att vi påminner oss om en av liberalismens viktigaste principer: universalismen. Idén att en människans friheter inte kan ursäktas eller begränsas, var en människa än lever. Våra friheter är universella för att de är inneboende i varje människas värde, oavsett om du bor i Tjetjenien i Sverige.

Blickar vi ut över världen i dag med dessa glasögon så ser vi att liberalismen har ett stort jobb kvar att göra, i syfte att garantera samma friheter för alla människor. Europeiska ledare har en viktig uppgift för att motverka alla former av särrättigheter för grupper och i stället tala om universella rättigheter.

Trots att Ryssland själv begränsar homosexuellas rättigheter har Putin ett intresse av att inte tillåta vilket laglöst barbari som helst på sitt territorium. Vill Ryssland i framtiden kunna spela en roll på den internationella scenen måste de snart visa någon form av trovärdighet att leva upp till sina internationella åtaganden.

Men framför allt behöver EU arbeta diplomatiskt mot Ryssland och stötta de frivilliga organisationer som dagligen hjälper dem som flyr från Tjetjeniens förtryck och tortyr.