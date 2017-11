Jo, precis så dum kan även du vara

Du får ett telefonsamtal från banken. En artig och korrekt röst säger att han är banktjänsteman och "upplyser" om att något har blivit fel med ditt konto. Han måste ha hjälp att logga in med ditt bank-id. Du kanske riskerar att förlora dina pengar om du inte snabbt vidtar åtgärder. Den artige och korrekte mannen kanske säger att du har blivit utsatt för ett bedrägeri. Men han är sååå hjälpsam.

Det är bara det att den som ringer inte är banktjänsteman. Och när du loggar in på kontot, enligt den falske banktjänstemannens instruktioner, är det ungefär som kasta bilnyckeln till en biltjuv eller låsa upp dörren till bostaden just när inbrottstjuven är framme vid dörren. Bara att tömma kontot, således.

Fast så dum är jag väl inte?

Jo, precis så dum är du.

Eller för att vara mer exakt: När du läser den här texten kanske du tycker att den som "går på det" är dum. Men tro mig, det kommer att finnas stunder där även du kan bli obetänksam. Stunder då just du blir lite osäker på vad du ska tro. Stunder då du är precis så sårbar som bedragaren vill. Tänk om det är just när barnen ska iväg på dagens träning. Det är bråttom. Du kan ju förlora dina pengar om du inte gör som "banktjänstemannen" säger! Eller så är du lite trött just den här dagen.

För bedragaren spelar det inte så stor roll om just du går på blåsningen. Det räcker med att det är en annan stressad hockeyfarsa eller fotbollsmorsa. Napp vid vart tionde eller vart hundrade samtal räcker. Bedragaren behöver inte ens befinna sig i Sverige.

Larmrapporter om ökad brottslighet är ofta överdrivna eller direkt felaktiga. Men bedrägerierna ökar. Riskerna för brottslingarna är små. Vinsterna är stora. Brottslingen slipper dessutom rätt mycket av den smutsiga hantering som det innebär att utföra narkotikaförsäljning, inbrott eller rån. En lite "tjusigare" variant av brott, om man så vill.

Polisen tipsar på sin hemsida och på sin Facebook-sida. Banker går ut med varningar, men påpekar samtidigt att den som "går på" bluffen inte kan räkna med att få tillbaka sina pengar, även om den som ringer låter som en myndig banktjänsteman. Den som öppnar sitt bankkonto för bedragare blir behandlad ungefär som den som ger sin bilnyckel till en biltjuv.

Dessutom har vi i åratal dragits med bedrägerier med exempelvis rena id-stölder. Alltså att någon beställer varor i andras namn. Varorna hamnar hos bedragaren. Räkningarna hamnar hos den utsatte.

Det finns två problem med detta.

Det ena är bedrägerierna i sig och att bankerna överlåter en alltför står del av risken på sina kunder.

Det andra är att trovärdigheten för ehandeln hotas. Och just e-handeln är en viktig del av den växande ekonomin i utvecklade länder. Och det är en allt viktigare del av ekonomin även i fattigare länder.

Kort sagt: Myndigheter och inblandade företag måste hänga med bättre för att förebygga och förhindra bedrägerier. Liberaler har talat om ett europeiskt FBI. Vilket uttryck vi än använder så måste EU ha ett polissamarbete som sträcker sig betydligt längre och är betydligt effektivare än i dag. Nej, EU räcker naturligtvis inte om bedragaren befinner sig i en annan världsdel. Men en myndighet med ungefär 500 miljoner skattebetalare som uppdragsgivare blir starkare än en myndighet som ska serva tio miloner skattebetalare.

Företagen måste ha något annat att komma med än att skylla på kunderna. Det ligger till slut i företagens intresse att ha säkerhetssystem som ligger före bedragarna, inte efter.