"Kaos" är ett lika missbrukat ord som "kollaps"

Det var en stridslysten Stefan Löfven som på torsdagen berättade om en regeringsombildning. Som av en tillfällighet hade han fått in ansökningar om entlediganden från två av de statsråd som allianspartierna ville väcka misstroende mot. Även den sjukskrivne Gabriel Wikström lämnade påpassligt in en ansökan om att få slippa regeringsarbetet. Just vid rätt tillfälle! Men försvarsminister Peter Hultqvist blir tills vidare kvar.

Peter Hultqvist är något så ovanligt som en populär försvarsminister. Flera borgerliga debattörer har ifrågasatt just misstroendeförklaringen mot Peter Hultqvist. Nu blir det ett klassiskt chicken race. Vem viker sig först? Eller kommer ärendet att avgöras vid en omröstning i riksdagen?

I sak finns det fortfarande anledning att fråga sig varför den interna kommunikationen i regeringskansliet fungerade så dåligt under handläggningen av skandalen på Transportstyrelsen. Det ska bli intressant att följa den kommande granskningen av konstitutionsutskottet. Även ministrar som har avgått får räkna med att komma till utskottet och svara på frågor om vad det var som hände.

Möjligen räknar Stefan Löfven med att den stora dramatiken i allmänhetens ögon var det som hände under den 26 och 27 juli. Att ett statsråd eventuellt får gå lite senare kan uppfattas som mindre drastiskt än den regeringsombildning som tillkännagavs på torsdagen.

Det förtjänar också att påpekas att väljarna är mer intresserade av om skatter ökar eller minskar, om vården fungerar bra eller dåligt och om polisen förmår att ingripa mot brott än relativt komplicerade procedurfrågor.

Allianspartierna vill sätta bilden av en regering som är allmänt oduglig. Stefan Löfven vill sätta bilden av en regering som klarade upp även denna svåra situation – och som därefter lugnt styr vidare mot nya mål.

Stefan Löfven sade att han inte ville kasta in landet i ett politiskt kaos och nämnde bland annat det säkerhetspoliska läget – det vill säga Peter Hultqvists ansvarsområde.

Men "politiskt kaos" är ett av de mest missbrukade uttrycken i svensk politik. Där får väl vi journalister ta på oss en del av skulden. Det var politiskt kaos när Thorbjörn Fälldin avgick som statsminister 1978, för att regeringspartierna var oeniga om kärnkraften. Det var politiskt kaos när Moderaterna lämnade regeringen 1981, efter oenighet om skatterna. Det var politiskt kaos när Ingvar Carlsson avgick som statsminister 1990 när han inte fick igenom sitt åtstramningspaket. Det var politiskt kaos när Stefan Löfvens regering förlorade budgetomröstningen i riksdagen 2014. Naturligtvis har även de senaste dagarnas händelser beskrivits som politiskt kaos. Men i själva verket handlar det om ordnade politiska processer, som är reglerade i regeringsformen.

Om till exempel Stefan Löfven hade tagit beslutet att avgå som statsminister. Då hade följande inträffat: Riksdagens talman hade då lett processen med att skapa en ny regering. Det är talmannen som i praktiken är landets statschef. Talmannen hade bett statsministern att leda en expeditionsministär.

Praxis är att en expeditionsministär ligger lågt med kontroversiella förslag. Men i princip har den samma befogenheter som en vanlig regering, bortsett från att den inte får utlysa extra val. Så om allvarliga saker skulle inträffa kan även en expeditionsministär ta nödvändiga beslut.

Och den stora kollapsen lyser fortfarande med sin frånvaro. Ett tecken på det är att finansmarknaderna tog de senaste dagarnas händelser med ro.

Efter att talmannen bett statsministern leda en expeditionsministär hade det blivit en samtalsrunda med partiledarna. Och när talmannen bedömt att det fanns en statsministerkandidat som skulle få mindre än 50 procent av riksdagens röster emot sig, så hade den personen föreslagits. Inte ett dugg kaotiskt, faktiskt!

