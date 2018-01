Kina spänner musklerna mot Palau med 21 500 invånare

Palau är ett land som jag över huvud taget inte kände till för någon vecka sedan. Men så ser jag att det kommunistiska Kina faktiskt hotar Palau med ekonomiska sanktioner.

Då blev det genast mer intressant att ta reda på mer. Vad är det för land som Kina finner så hotfullt att stormakten hotar att strypa dess ekonomi?

Palau ligger i Stilla havet. Ögruppen kontrollerades av Japan när andra världskriget inleddes. 1944 drevs japanerna bort av amerikanska styrkor. Palau blev en del av Mikronesien, men bröt sig ur och blev en stat i lös federation med USA. 1994 förklarade sig Palau självständigt – och blev därmed en av världens minsta stater.

Kina har ungefär 1,4 miljarder invånare. Palau har 21 500. Det är så få att det ryms inom felmarginalen när Kinas befolkning beräknas.

Kina har ungefär 1,4 miljarder invånare. Palau har 21 500. Det är så få att det ryms inom felmarginalen när Kinas befolkning beräknas. Kina har världens största krigsmakt (2,3 miljoner personer) och har dessutom kärnvapen. Palau har ingen krigsmakt över huvud taget. Däremot finns en mindre styrka som övervakar ö-nationens farvatten med en patrullbåt och två mindre båtar. USA har åtagit sig att stå för landets försvar.

Kina spänner nu musklerna för att tvinga Palau att bryta de diplomatiska relationerna med Taiwan och i stället upprätta diplomatiska relationer med Kina.

Turismen utgör en viktig inkomstkälla för Palau och hälften av turisterna kommer från Kina. Redan har myndigheterna i Peking klargjort att Palau är ett icke godkänt turistmål, vilket innebär att kinesiska resebyråer inte får marknadsföra resor till det lilla öriket.

I en kommentar som citeras av Financial Times säger en talesperson för Palaus president, Tommy Remengesau, att landet är en demokrati och fattar sina egna beslut. Demokratin Palau föredrar att ha diplomatiska relationer med demokratin Taiwan, hellre än den hotfulla diktaturen Kina.

Gentemot andra länder har Kina bedrivit checkboksdiplomati. Alltså: ösa miljarder över de länder som är beredda att bryta med Taiwan.

Gentemot andra länder har Kina bedrivit checkboksdiplomati. Alltså: ösa miljarder över de länder som är beredda att bryta med Taiwan. Burkina Fasos utrikesminister Alpha Barry sade till nyhetsbyrån Bloomberg att Kina kan erbjuda 50 miljarder dollar eller ännu mer. Det är sannolikt sådana erbjudanden som lett till att Sao Tomé och Principe och Panama har brutit med Taiwan och upprättat diplomatiska förbindelser med Kina.

Det är illa nog att Kina klampar in och hotar ett av världens minsta länder för att tvinga det att upprätta diplomatiska relationer med Peking. Men Kina klampar även in i de länder som har diplomatiska förbindelser med Kina. Ta till exempel Nigeria. Där har Taiwan, liksom i många andra länder, ett handelskontor. En dag klev 15 poliser in på kontoret i huvudstaden Abuja och tvingade personalen att flytta till Lagos. Det skedde på uppmaning av Kina. Taiwan har svarat med en propå om att Nigeria ska flytta sitt handelskontor från Taiwans huvudstad Taipei.

Att främja demokrati är ett av den svenska utrikespolitikens främsta mål. Sverige upprättade en ambassad i Tunisien som en markering av stöd för arabvärldens första demokrati. Vi upprörs när demonstranter skjuts ihjäl i Iran, bara för att nämna ett aktuellt exempel.

I stället för att Migrationsverkets personal får sätta sig in i rapporter om hur läget är för de mänskliga rättigheterna, kan Business Sweden börja inventera vilka möjligheter som finns för affärer mellan svenska företag och företag i det aktuella landet.

Demokrati leder till att flyktingströmmar minskar. Demokrati leder till att militära konflikter undviks. Demokrati leder också till att sociala konflikter inom länder undviks. Sådant får också konkreta följder för Sverige. I stället för att Migrationsverkets personal får sätta sig in i rapporter om hur läget är för de mänskliga rättigheterna, kan Business Sweden börja inventera vilka möjligheter som finns för affärer mellan svenska företag och företag i det aktuella landet.

Det minsta vi kan begära är att Sverige utnyttjar de diplomatiska relationerna med Peking för att klargöra att vi ser med oro på att den kommunistiska stormakten hotar ett av världens minsta länder.