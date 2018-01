Kritiken mot #metoo drunkar i dumheter

En av mina verkliga idoler var Sture Eskilsson (1930-2016) som arbetade på Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), numera Svenskt Näringsliv. Det finns fog att påstå att Eskilsson var en av dem som ledde arbetet mot socialisering av Sverige och hade han inte funnits hade vi varit ett betydligt sämre land än vad vi är i dag. Han startade svenskt näringslivs tankesmedja Timbro och började ge ut liberala klassiker. Jag var helt såld efter jag som 14-åring av pappa fick Friedrich von Hayeks bok Vägen till träldom som steg för steg visar varför socialism inte fungerar.

När Eskilsson dog sörjde stora delar av det borgerliga Sverige och Svenska Dagbladet startade en digital minnesbok där man kunde läsa vittnesmål från en rad prominenta människor såsom Carl Bildt. Men mitt favoritvittnesmål om Eskilsson kom inte från politiker utan från en journalist:

"Sture Eskilsson kom till Kvällsöppet i Malmö. Stillsamt, klokt och milt humoristiskt pekade han ut faran i ensidig opinionsbildning. Efter programmet gick vi tre och åt på Savoys grill. Mina öron stod på vid gavel och jag lovade mig själv att aldrig mera vara en ensidig idiot."

Staffan Heimerson, den legendariske krigskorrespondenten och journalisten formulerade det så pass stringent och jag har sedan dess haft det som livsmåtto: "Att aldrig mera vara en ensidig idiot". Därför blev jag rent ut sagt besviken när Heimerson i spåret av #metoo - kampanjen började tala om att kvinnor som vittnat om sexuella trakasserier skriver pornografi likt boken 50 Shades of Grey, jämförde det med Stalins utrensningar på 1930-talet och slutligen slog fast i Resumé att "Me Too luktar apa" (22/1).

Det finns relevant kritik mot #metoo som också jag har framfört, men att avfärda alla vittnesmål är faktiskt att vara den "ensidiga idiot" som Heimerson lovade att inte vara. Själv tänker jag på alla berättelser i min bekantskapskrets. Från min mor som snart är 70 år till vänners småsyskon. Jag tänker särskilt på en driven entreprenör jag känner som vid investeringsmöten fått gliringar och kommentarer för att hon råkar vara blond, kompisar i restaurangbranschen som inte vill gå till jobbet och på en annan vars drömyrke jurist blev ett helvete för att chefen tafsade. Dessutom tänker jag på diskussioner som jag haft med manliga vänner i alla åldrar: Allt ifrån tonåringar till silverhåriga företagsledare i sjuttioårsåldern. Många av oss har som gemensam nämnare att vi inte riktigt har förstått och numera kanske insett hur många kvinnor har haft det.

Min far beskrev det träffande som att det skulle vara som den manliga befolkningen är omgiven av björnar: I de flesta fallen är björnar helt fredliga djur som söker sig bort från människor men när de väl blir uppretade är de inte trevliga att ha och göra med. En annan bekant till min pappa sa helt frankt:

"Jag har inte fattat, men det är upp till din generation David att göra någonting, min är för gammal".

Självklart har Staffan Heimerson rätt till sina åsikter och hur han avpoletterades från Aftonbladet kan diskuteras. Men när det gäller uttalandena om "metoo har han varit just den "ensidiga idiot" som han lovade att aldrig mer vara efter att ha träffat Sture Eskilsson i Kvällsöppet. Det tycker jag är synd för likt Eskilsson har han varit en av mina idoler.