Kung Bore driver fram det bästa och sämsta

Gillar du snö? Det gör nämligen inte jag eftersom det finns ingenting som så effektivt påminner mig om att också jag åldras. Hittills har jag "nästan halkat" ett tiotal gånger och jag funderar nu på att köpa broddar vilket får mig att känna mig som en mycket gammal man. Tidigare har jag tyckt att broddar var något för pensionärer men när ett par goda vänner halkat i Stockholms innerstad på väg till jobbet och brutit ben var det helt enkelt dags att göra slag i saken.

Det går därför att påstå att snö driver fram insikt hos undertecknad. Ibland måste man vara försiktig och ingen människa är osårbar. Likaså är det viktigt att stanna upp och hjälpa den stackare som råkar halka för tids nog kan det vara du som trillar i backen som i den värsta pilsnerfilm. När man väl ligger där och har svårt att ta sig upp finns varken bonde eller dräng endast den barmhärtige samarit som sträcker ut sin arm för att ge stadigt stöd.

Så det finns bra saker med snö och is. För det skapar solidaritet som ingen politisk doktrin i världen kan frammana. Men den som stött på arroganta bilförare, cyklister som tror att de är James Dean (1931-1955) vars våghalsiga trafikvanor bidrog till att han 24 år gammal dog i en bilolycka och fotgängare som prompt ska skynda och trängas när det är halt ute vet också att vädret kan förvärra våra sämsta egenskaper. Som "det kommer aldrig hända mig, det är min rättighet att gasa just här och varför ska inte jag få trängas på den där smala trottoaren då jag måste till ett viktigt möte?" Men här ska inte nämnas några enskilda namn eller specifika händelser. Däremot går det att konstatera att det här i Örebro under snötid finns lika många egoistiska trafikbarbarer som på övriga ställen i världen.

En ytterligare aspekt på vårt nuvarande snöoväder är lätt roande: Snö testar politiska dogmer mot vanlig hederlig pragmatik. Minns ni när Stockholm skulle testa feministisk snöröjning? Det var några aspirerande "samhällsingenjörer" i Stadshuset som ville lansera ett nytt begrepp fick inkassera både kritik och välförtjänt gyckel i sociala medier. Det röjdes helt enkelt inte och slutade i snökaos. Visserligen är politik ibland att vilja för att citera Olof Palme men när det gäller snöröjning passar Göran Perssons ord om att "politik är att nå resultat" betydligt bättre. Det är därför bättre att lägga verkliga resurser bakom snöröjningen istället för att lansera putslustiga slogans och standardfraser som är fina på valaffischer men som gör de vanliga bilförarna och busspassagerarna extra förbannade när de inte kommer fram i tid.

Snömarodörerna är irriterande men politiker som inte förstår att följa tidigare framgångsrecept är farligare då de lever på våra skattepengar. Men detta vägs också upp av att väldigt många människor förstår att snö och is måste mana fram ett visst mått av försiktighet och ridderlighet gentemot omgivningen. Därför är inte allt dåligt med kung Bore och även om jag längtar till sommaren skulle jag inte vilja vara vara utan snö och is. Det gör mig till vuxen och för att avsluta med en riktigt putslustig kommentar som bara "vuxna" säger "det är roligt för barnen".