Minns folkbildningspionjären Barbara Bush

Den förstnämnda var gift med John F. Kennedy och blev hela världens stilikon samt änka och Michelle Obama behöver inte direkt någon vidare introduktion. Så har vi Hillary Clinton som gick vidare och blev USA:s första kvinnliga presidentkandidat "in her own right" som amerikanerna säger. Men det är numera historia och "Hillary" vann inte det där senaste presidentvalet som har blivit sönderanalyserat och troligtvis kommer fortsätta att bli det så länge USA:s nuvarande president har tillgång till ett eget Twitterkonto.

Att vara maka – eller make – till en amerikansk president är nästan mer omänskligt än att vara president då man tvingas in i rampljuset inte på grund av egna utan partnerns ambitioner. Man ska både vara en form av kuttersmycke som ofta är en ren förolämpning i en tid då många haft egna imponerande karriärer och samtidigt engagera sig för egna hjärtefrågor. Skälet till att jag nämner allt detta är att en av USA:s mer färgstarka första damer, Barbara Bush, dog i tisdags.

Hon var maka till George Bush den äldre (president 1988-1992) och en riktigt "blåblodig" amerikansk presidentfru. Med blåblodig menas att hon tillhörde en familj där politik fanns i blodet och hon föddes som Barbara Pierce vilket var en amerikansk släkt som kunde spåra sina rötter tillbaka till New Englands första europeiska bosättare och hade producerat en president. Från krigsslutet 1945 fram till sin död var hon gift med George H.W. Bush vars far var senator och som både skulle bli kongressledamot, FN-ambassadör, CIA-chef, vicepresident och slutligen president. Hon hade helt enkelt politiken i blodet men ansågs som relativt kontroversiell "första dam" då hon inte var intresserad av mode, hade fel frisyr och var betydligt mer frispråkig än sin relativt reserverade make. Men hon gjorde intryck och detta visar amerikanska medier där alla har något positivt att säga om henne.

Som presidenthustru valde hon att engagera sig i amerikaners läs och skrivkunnighet. Ett engagemang som kan tyckas främmande i ett svenskt sammanhang då vi har haft husförhör och folkskola sedan ett par hundra år tillbaka i tiden. Men det är annorlunda i USA där många främst underprivilegierade hade och har svårt att läsa och Barbara Bush ville bland annat att unga föräldrar skulle kunna utbilda sig tillsammans med sina barn för att därmed skapa ett bättre liv för sina familjer.

En klassisk svensk folkbildningstanke. Hennes satsning lever fortfarande kvar och det är många som fått sina liv förbättrade och engagemanget fortsatte även när familjen lämnade Vita huset. Hon hann också se sina söner George och Jeb bli guvernörer, den förstnämnda senare president och kampanjade så sent som förra året för sonen Jeb i det republikanska primärvalet. Hon lät också världen veta att hon inte gillade utgången av presidentvalet med tanke på vad Donald Trump hade sagt om kvinnor.

Barbara Bush var den sista klassiska presidentfrun då hon trots sin frispråkighet inte hade egna politiska ambitioner. Men hon beredde vägen för både Hillary Clinton och Michael Obama med att säga vad hon tyckte. På många sätt förtjänas hon därför att kallas för pionjär och det handlar inte bara om folkbildning.