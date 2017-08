Örebros plan mot våld är i fluffigaste laget

106 fall av dödligt våld inträffade i Sverige under förra året. I radioprogrammet I lagens namn refereras en undersökning som säger att 18 kvinnor mördades av någon de hade en nära relation. Sex av dessa mord var enligt en granskning hedersrelaterade. Sedan tillkommer tusentals och åter tusentals fall där människor (ofta kvinnor) misshandlas av någon närstående.

Den 7 februari i år antog kommunstyrelsen i Örebro en handlingsplan mot våld i nära relationer. Jag har läst handlingsplanen. Och ja, vad ska jag säga? Det är klart att det är bra att Örebro antar en plan som säger att "mäns våld mot kvinnor ska upphöra".

Men planen är så fullproppad med floskler!

Den "handling" som utlovas i planen ser ut ungefär så här:

Under rubriken "åtgärd": "Våldsutsatta barn och vuxna i behov av stöd- och skyddsinsatser ska få detta utifrån sina individuella behov". Sedan kommer en kolumn med "föreslagna åtgärder". Där framgår det att kommunen ska "säkerställa stöd- och behandlingsinsatser för våldsutsatta både på kort och lång sikt". Ansvarig för detta: Elva olika nämnder. Och tidsperspektivet är "fortlöpande under handlingsplanens gällandetid". Och den gäller under åren 2017-2024.

Om någon år 2024 skulle vilja utvärdera om ovanstående löfte har uppfyllts, så finns det liksom ingenting att ta på.

Hela denna "handlingsplan" ger intrycket av att "det är bäst att vi inte lovar för mycket".

Under "insatser för utsatta" står det följande: "Örebro kommun arbetar för att alla som utsätts för våld i nära relationer eller som utsatts för hedersrelaterat våld får såväl akut som långsiktigt stöd...". Den där frasen "arbetar för" är förrädisk. Den betyder ungefär att "vi ska göra så gott vi kan, men förvänta dig inte för mycket". I en handlingsplan värd namnet skulle det stå att alla som utsätts för våld har rätt till omedelbart stöd. Varje gång en person möts av en röst som säger "kan du återkomma på måndag", så är det ett misslyckande. Så tydlig måste en handlingsplan vara för att den ska vara meningsfull. Då går den också att utvärdera. Då ger kommunstyrelsen en signal till nämnderna om vad de måste åstadkomma.

Jodå, det finns en del konkretiseringar i stil med att "utveckla och implementera rutiner för arbetet med tvångs- och barnäktenskap" och att "införa jourlägenheter".

Det är också några områden som pekas ut som "utvecklingsområden", till exempel skyddat boende för män, hbtq-personer och unga män som utsätts för hedersvåld. Det där är naturligtvis en omskrivning. Det borde ha stått: "Här är vi för dåliga". Men det är tydligen svårt för en politisk ledning att säga det i klartext.

Låt oss anta att jag känner någon som utsätts för våld i en nära relation eller hedersvåld. Ja, då ska jag i varje fall inte ladda ner den av kommunstyrelsen antagna handlingplanen om jag vill veta hur kommunen agerar i sådana situationer.

För det står inte där. Och vad är då meningen med en handlingsplan? Eller om jag är en engagerad medborgare, som vill att kommunen ska göra mer på det här området. Ja, då får jag rätt dimmiga begrepp om vad som är på gång.

Okej, låt mig tolka handlingsplanen på ett mer välvilligt sätt. Då får vi för ett ögonblick glömma begreppet handlingsplan och i stället tänka oss dokumentet som ett slags riktlinjer inför en kommande handlingsplan. Där pekas det ut att flera nämnder ska "utveckla rutiner för att insatser för barn där förövaren är vårdnadshavare". Men när? I flera av fallen verkar nämnderna ha flera år på sig.

Jag har ingen anledning att tro något annat än att planen är ett ärligt försök att lyfta kommunens arbete med de här frågorna. Men för mig som medborgare framstår planen som alltför fluffig.