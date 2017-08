Pride är så mycket mer än naken glädje

I dag avslutas den årliga Pridefestivalen med parad i Stockholm. Festivalen har vuxit från att ha varit ett evenemang enkom för homosexuella till att bli en mötesplats för diskussioner och debatt. I år deltar inte statsminister Stefan Löfven i paraden, men han – och hans företrädare Fredrik Reinfeldt har båda gjort det. Att ideologiska motståndare går i en parad som vill manifestera allas lika värde visar att Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Betänk att homosexualitet fram till 1979 var sjukdomsförklarat och att detta inte är länge sedan.

Det sistnämnda framkom med all tydlighet för den som lyssnade på Ring P1 i måndags och bland en del andra som framförde argument i still med att Pride är "perversa veckan". Argument som är lika gamla som "normaliseringen" av homosexualitet och som bland annat kunde höras av motdemonstranter när dåvarande Stockholmsbiskopen Krister Stendahl hade mässa för homosexuella under Prides föregångare Frigörelseveckan.

Förutom religiöst betingad kritik mot Pride som ofta landar i att "äktenskapet är för män och kvinnor" brukar det ofta landa i att Paraden är exhibitionistisk och att de flesta homosexuella minsann är "Svenssons". Argument som att festivalen har spelat ut sin roll brukar också torgföras eller att den främsta homofobin i dag kommer från invandrargrupper. När det gäller det religiösa argumentet bör man inse att äktenskapet i Sverige också är juridiskt och att staten inte ska ha domsrätt över att två vuxna människor vill leva tillsammans. De flesta homosexuella är också vanliga Svenssons, men att döma ut Pridefestivalen på grund av de mest extrema inslagen är som att döma Bokmässan i Göteborg på grund av "Farbror Lenins hörna" eller Almedalsveckan för att sekten Europeiska arbetarpartiet (EAP) medverkar.

Paraden må innehålla mycket skinn, vara galen och excentrisk. Men där går även gruppen "Stolta föräldrar" som genom denna kan visa att de inte har problem med sin barns läggning. Veckan är sprängfylld med seminarier som diskuterar och problematiserar situationen för HBTQ-personer över hela världen. Så att paraden innehåller extrema inslag är en struntdetalj. Det är en karneval för kärlek och likabehandling och kan mycket väl jämföras med den i Rio eller i Venedig, och den behövs. Att det officiella Sverige vågar delta sänder också en signal till nya svenskar om att vi här i Sverige accepterar kärlek mellan vuxna människor. Oavsett vad dessa råkar ha för kön.

Vi har kommit långt i Sverige när det gäller likabehandlingen av HBTQ-personer. Men det finns fortfarande homofobi och det är därför som Pride inte bara handlar om Sverige. När systerfestivalen Balticpride drog igång hände det att marschdeltagarna möttes av stenar och avföring. Men detta slutade när Sveriges ambassadör i Lettland Henrik Landerholm valde att gå med i tåget. Arbetet för allas lika värde är internationellt och här kan Sverige ta ledartröjan.

Om man inte gillar Pride behöver man inte delta och det går faktiskt slippa följa nyhetssändningarna från dessa. Men ni som i dag går i marschen ska göra det rakryggat för ni visar att det alltid är rätt att stå upp för kärleken. Själv gick jag med 2012, men har sedan dess valt att följa det på avstånd eftersom jag haft annat för mig. Vi är dock många som är med er i hjärtat och önskar er: Happy Pride!