S-krönika: Skriv mer om idrottskvinnor, NA!

Under 2016 har jag med stigande förvåning och frustration kunnat konstatera att kvinnor som utövar sport får minimalt med utrymme i NA. Jag har vid tidigare tillfällen kritiserat sportredaktionen för deras bevakning och fick då bland annat svar att det handlade om kvalitet, inte kvantitet och att det måste vara nivån på prestationen som är avgörande. Med det som utgångspunkt så ställer jag mig frågan hur tidningen då kan välja att bevaka en racerförare under fem dagar trots att han inte tagit en enda poäng under 2016. Jag ifrågasätter inte att resultat från motorsportstävlingar redovisas, det handlar om vilket utrymme i förhållande till andra idrotter och enskilda utövares prestationer redaktionen väljer att prioritera.

NA är i dag sponsor till bland andra ÖIK Hockey, ÖSK Fotboll och KIF Örebro. Hur stora sponsorintäkter som tillfaller ÖIK Hockey eller ÖSK Fotboll i förhållande till KIF Örebro har jag inga uppgifter på, men gissar att herrlag får mer än damlag. Det ska självklart inte påverka det redaktionella innehållet på tidningens sportsidor och jag utgår från att det är resultat och prestation som borde avgöra vad som rapporteras om i tidningen även om det känns märkligt att utrymmet för idrottsutövande män tar så stor plats och att vissa sporter oavsett nivå får mer utrymme än andra sporter som befinner sig på elitnivå.

För mig är det ganska uppenbart att hög medial exponering leder till ökade sponsorintäkter.

Kvinnor och män har olika förutsättningar för att utöva idrott. Det handlar dels om hur statens ekonomiska stöd fördelas, dels om hur kommunalt stöd fördelas. I slutet av förra året så riktades kritik mot Örebro kommun över hur det ekonomiska stödet fördelas till förmån för fotboll och ishockey, medan exempelvis volleyboll och basket får betydligt sämre stöd.

Enligt en rapport från Idrottsekonomiskt centrum så framgår det att kvinnor får ta del av drygt 20 procent av idrottens totala resurser, detta i ett av världens mest jämställda länderDet kommunala stödet och det statliga stödet bör därför säkerställa att man inte ensidigt gynnar män eller klubbar som redan har stora sponsorintäkter. Örebro kommuns stöd till ÖSK Fotboll är 2,4 miljoner kr medan KIF Örebro får 1,2 miljoner kr. Båda lagen spelar i högsta serien, men damlaget får alltså bara hälften av vad herrlaget får. Det statliga bolaget SJ väljer att sponsra herrlandslaget i fotboll men inte damlandslaget.

Som politiskt förtroendevald kommer jag driva på för att stödet från stat och kommun till idrotten fördelas jämställt och jämlikt. När det gäller den här tidningens sportbevakning så har jag som prenumerant av tidningen bara ett tips. Det finns väldigt många flickor och kvinnor som utför idrottsprestationer lika ofta och bra som pojkar och män. Sätt på er jämställdhetsglasögonen så kommer ni också att se dem.

Svar direkt: Jag välkomnar alltid en diskussion om innehåll och nyhetsvärdering kring vår journalistik, men Eva-Lena Janssons krönika ger dock en inte helt rättvis bild av NA-sportens arbete. När man läser krönikan får man lätt en uppfattning att vi aldrig bevakar eller uppmärksammar kvinnliga idrottare eller deras prestationer. Så är givetvis inte fallet. Det finns det otaliga och dagliga exempel på, och det tror jag är uppenbart för alla som ser bortom enkla retoriska poänger. För att lyfta något tilldelades exempelvis Lisa Dalkvist Guldklockan för förra årets främsta idrottsinsats. Och hon är långt ifrån ensam om att uppmärksammas för sin idrottsliga prestation. Men med det sagt så ska vi givetvis inte vara nöjda, utan fortsätta arbetet med att utveckla vår journalistik.

