Statsministerns galna idé hjälper inte Vivalla

Att sätta in militär mot kriminella i Vivalla är inte bara dumt. Det är galenskap. Det blir inte bättre av att statsministern på en direkt fråga svarar att han "inte utesluter" det. Sedan kommer en massa märkliga krumbukter där justitieminister Morgan Johansson och statsministern själv ska försöka bortförklara vad han sagt. Tidigare var det en grupp moderater som kom med idén med militärer i utsatta områden. Och den var lika galen då.

Förmodligen slant tungan på statsministern när han inte höll sig till manus.

Förmodligen slant tungan på statsministern när han inte höll sig till manus. Och det är ju så svårt att säga "jag uttryckte mig på ett sätt som inte var så lyckat". Men Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson jublar. Självaste statsministern bekräftar hans världsbild.

Det här handlar inte om Vivalla i Örebro, Rinkeby i Stockholm eller Hjällbo i Göteborg. Det handlar inte om att politiska företrädare i riksdagen vill bekämpa brotten i dessa områden. Det handlar snarare om att försöka få någon procentandel till av rösterna från människor som aldrig någonsin sätter sin fot i Vivalla, Rinkeby eller Hjällbo. Politikerna bekämpar alltså en nidbild av Vivalla, Rinkeby och Hjällbo. De som vill sätta in militär struntar högaktningsfullt i människorna som bor i dessa områden.

Nidbilden får jag via mejl och telefonsamtal från läsare. Ett par exempel: Jag får höra att i Vivalla kan du inte vistas utomhus efter mörkrets inbrott. Jag vistas själv i Vivalla flera gånger i veckan – oftast efter mörkrets inbrott. Jag fick höra någon gång att jag borde åka till Vivalla vid midnatt – om jag törs. Ja, jag har promenerat på Vivallas gator vid midnatt – och efter midnatt. Folktomt!

Det är klart, för den som har bilden att alla eller nästan alla som bor i Vivalla är gangsters, så blir det logiskt att sätta in militär. In och peppra dem bara!

Det är klart, för den som har bilden att alla eller nästan alla som bor i Vivalla är gangsters, så blir det logiskt att sätta in militär. In och peppra dem bara! Eller som någon läsare sade: Till Vivalla borde man först skicka militär för att "rensa upp". Vad skulle "rensa upp" innebära? Att militär gick från hus till hus och slog in dörren hos mina somaliska vänner? Att de omringar Vivalla torg och syr in alla som råkar vistas där?

Låt mig presentera ett helt annat förslag: Bekämpa brotten i Vivalla i stället! Se till att varenda myndighet som finns gör livet surt för de livsstilskriminella. Polisen griper brottslingar, kronofogden kräver in skulder, försäkringskassan granskar om kriminella fifflar till sig bidrag. En del av detta görs redan. Men mer kan göras.

Se till att polisen i Vivalla får de resurser som krävs för att punktmarkera kända kriminella. Också där har jag ett konkret förslag. Under åren 2006 till 2016 fick polisen 4886 fler anställda. Tillsätt en snabbutredning som ska svara på två frågor: 1. Vad i hela helskotta gör dessa 4 886 personer? De verkar ju inte bekämpa eller utreda brott. 2. Se till att minst 2 000 av dessa utlokaliseras till utsatta områden.

Låt mig säga så här: Att låta en 15-åring vistas ute med "kompisar" som handlar med knark och rånar folk på deras mobiler – det är den hårdaste och mest hänsynslösa politik jag kan tänka mig.

Unga kriminella och missbrukare ska få en tydlig åtgärdskedja. Om polisen gör en orosanmälan på en ung person ska det vara huvudregel att något görs. Är detta alltför tuffa tag? Låt mig säga så här: Att låta en 15-åring vistas ute med "kompisar" som handlar med knark och rånar folk på deras mobiler – det är den hårdaste och mest hänsynslösa politik jag kan tänka mig.

Men den kriminalpolitiska debatten är på väg att kantra mot nidbilden. Alla partier skriker efter fler poliser utan att egentligen veta vad de pratar om. Fler poliser kan vi i bästa fall få om några år. Bekämpa brott måste vi göra nu på en gång. Och vi har redan fått 4 886 fler anställda i polisen utan att allmänheten märker någon skillnad. Skulle vi märka någon skillnad om det blir ytterligare 3000, 5 000 eller 10 000?