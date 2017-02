Tänk om du nekades att gå ombord på planet hem till Sverige

Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawis familj mördades av islamistiska rebeller i Irak. Hans fru arbetade som konsult för ett amerikanskt företag med kopplingar till den amerikanska militären. Efter att rebellerna försökt att kidnappa Haiders bror, 2010, flydde paret till Bagdad. Men hotet mot dem förvärrades när ryktet om Haiders frus kopplingar till USA nådde de våldsamma extremisterna, och till slut tvingades de att dela på sig. Haiders fru, som tack vare sina tidigare tjänster och kontakter kunde ansöka om ett green card, tog deras son med sig till USA. Efter en tre år lång väntan för familjen, skulle Haider äntligen få återförenas med sin fru och son i Houston, Texas, nu i fredags. I stället fastnade han på flygplatsen John F Kennedy i New York, där han handfängslades i timmar.

Nazanin Zinouri är 29 år och har en universitetsexamen från Clemson University i South Carolina. Sedan hon flyttade till USA, för sju år sedan, har hon en gång per år åkt och hälsat på sin familj i Teheran. Men i år, under sitt besök i Iran, började hon höra rykten om att ett eventuellt inreseförbud till USA var på väg att träda i kraft. Hon bokade snabbt en biljett hem, men när hon i fredags skulle stiga på planet som skulle ta henne från Dubai till Washington nekades hon att gå ombord. Nazanin blev strandad i Dubai – medan hennes jobb, lägenhet och hund fanns hemma i USA. Hennes bil stod fortfarande parkerad på flygplatsen i Washington.

Det här är två av de "potentiella terroristerna" som president Trump stängt ute från USA genom ett inreseförbud från sju muslimska länder. Bland människorna som drabbats finns hjärtforskare på väg till ett universitet för att föreläsa, tjänstemän inbjudna till internationella konferenser, artister, idrottare och utbytesstudenter – och så flyktingar som flytt krig och sålt alla sina tillhörigheter för att betala för visum och flygbiljetter. Hur många amerikanska medborgare som bor i USA, som under helgen suttit fast på olika flygplatser runt om i världen på grund av att de nekats att gå ombord på ett plan hem – ja, det går bara att spekulera kring. Visserligen har Trump i efterhand backat på flera punkter. Medborgare i USA personer med uppehållstillstånd nu ska släppas in i USA. Personer som exempelvis visar upp svenskt pass ska släppas in. Men det förändrar inte den fruktansvärde behandling som tusentals människor utsattes för i helgen.

Tänk att åka på semester till Thailand i två veckor för att sedan bli nekad att kliva på planet hem till Sverige – utan att veta när eller om du får åka hem igen. Vad gör du med lägenheten? Vem tar hand om din katt? Och vad säger du till chefen när du inte dyker upp på jobbet på måndag?

Och framför allt: Hur känns det att pekas ut som icke-önskvärd i landet du kallar hem?

Men Trump, han är mer än nöjd. "En bra dag för den nationella säkerheten", sade han i ett officiellt uttalade i lördags. Trots kaos och omfattande demonstrationer och protester runt om i hela USA. Trots att förbudet har beskrivits i termer av brott mot konstitutionen, FN:s Genèvekonvention och mänskliga rättigheter – och kritiserats av politiska företrädare så väl i USA som i resten av världen. Trots otaliga berättelser om oskyldiga människor, likt Nazanin och Haider, som på grund av sitt ursprung och stämpel i passet misstänkliggjorts som brottslingar och pekats ut som nationella hot – stod Donald J Trump fast vid att det varit en bra dag. Av allt att döma är det här alltså bara början.

Det ska upprepas: Antalet terrorattacker i USA som har utförts av människor med ursprung i de sju länder som nu nekas inresa är – noll. När USA blev attackerat den 11 september 2001 var 15 av 19 terrorister från Saudiarabien och resten från Libanon, Egypten och Förenade Arabemiraten. Så om syftet var att – som Trump lovade under valkampanjen – ”helt och hållet stänga gränserna för alla muslimer att resa in i USA” till dess att landets ledning kunnat ”lista ut vad som pågår”, vore det då inte de här länderna att bannlysa först?

Men högriskländer som Egypten eller Saudiarabien omfattas inte av ett inreseförbud i USA. Om det beror på att de alla är länder som Trump har verksamheter och viktiga företagsrelationer i (han registrerade trots allt åtta nya företag i Saudiarabien bara under valkampanjen), ja det ska vi väl kanske låta vara osagt.

Men precis som republikanske senatorn John McCain från Arizona har påpekat: Att misstänkliggöra och peka ut oskyldiga människor som terrorister är inte bara en verkningslös strategi – den kan mycket väl visa sig få direkt motsatt effekt.