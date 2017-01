Underskatta fem miljoner arga demonstranter

Vad spelar det för roll att människor protesterar? När Donald J. Trump redan är tillsatt som USA:s president, när Senaten och Representanthuset, för att inte tala om 32 stater, är under republikansk kontroll. Vad gör demonstrationer och namnlistor, plakat och rosa ”pussy hats” för skillnad?

Kanske är det som min kollega Richard Appelbom, politisk redaktör på VLT, kommenterande Women’s march förra veckan (21/1): ”Det är markeringar och gör att demonstrationsdeltagarna kan känna sig bättre till mods. De har träffat likasinnade och har fått ropa ut sin avsky för Trump och hans demagogiska populism”. Sedan frågade han retoriskt om Trump kommer att lyssna på demonstranterna. ”Knappast”.

Jag var där. Inte i Washington, men i New York, den 21 januari. När demonstrationståget drog fram upp och längs med femte avenyn, med siktet inställt på Trump Tower. Jag var där, när fyrahundra-någonting-tusen människor tillsammans sjöng ”The land of the free and the home of the brave” ackompanjerat av orgel från Presbytarian Church på 56:e gatan. Och jag gick bredvid ett gäng med haltande damer i 80-årsåldern som höll upp ett enormt plakat med texten ”pussy power”. Fick det mig att känna mig bättre till mods? Tveklöst. Men räcker det? Naturligtvis inte, om vi bara ser till den senaste veckans politiska demolering.

Men vi ska inte underskatta civilsamhällets enorma roll i det amerikanska samhället. Det är inte några hundra, närmast sörjande, som traskar ner till Medborgarplatsen och buar åt Stefan Löfvens migrationspolitik en söndag med bra väder – för att sedan gå hem och käka mandelkubb och slänga in en statusuppdatering på Facebook.

När Donald Trump kallade Hillary Clinton för en ”nasty woman” under den tredje och sista presidentvalsdebatten i november dröjde det minuter (!) innan en proteströrelse mot Trumps kvinnosyn (naturligtvis också kallad ”nasty woman”) hade vuxit fram och samlat hundratusentals amerikaner, redo att slå tillbaka. Knappt timmar senare hade någon eldsjäl designat en t-shirt där hälften av intäkterna gick till organisationen Planned parenthood – och inom de två första veckorna hade tröjan dragit in 100 000 dollar. Lägg därtill att samma organisation – som erbjuder reproduktiv vård, familjeplanering och sexualundervisning – under samma tidsperiod tog emot 200 000 nya donationer, likväl som tusentals intresseanmälningar från nya volontärer.

Det är mer än en arg debattartikel och några delningar på Twitter – det är faktiska, fysiska pengar från privatpersoner, företag och andra aktivistgrupper som håller dörrarna till Planned parenthoods 650 klinikerna öppna när den nya Trumpadministrationen nu drar in alla statliga bidrag. Med andra ord: När staten misslyckas kliver civilsamhället, det frivilliga engagemanget, in med oerhörd kraft.

Men motståndet som just nu växer fram i USA handlar inte bara om kvinnor som slåss försvarar aborträtten. Det är mycket större än så. För aktivistgruppen ACLU, American Civil Liberties Union, som slåss för frihet och den lilla människans skydd mot staten, blev trycket direkt efter valet så stort att hemsidan kraschade. Och med stort menas: De ökade antalet donationer med 7000 procent! Nu när ACLU är med och driver den rättsliga processen mot Trumps inreseförbud från sju (muslimska) länder, har organisationen dragit in nästan 90 miljoner kronor och fått 150 000 nya medlemmar – på två dagar. Så det spelar roll. Protesterna och demonstrationerna som vi ser livesändas från Washington, Wisconsin, John F Kennedy International och Norrmalmstorg i Stockholm, de rosa mössorna och t-shirtsen med ”black life matter” – de spelar roll. Men tro inte att det stannar vid att vifta med ett plakat och sticka mössor. Nej, det här, det är bara början.