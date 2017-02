Världens enda feministiska regering

På sin första dag som USA:s president skrev Donald Trump, omgiven av nio andra män, under ett beslut att dra in statligt stöd till organisationer som informerar om preventivmedel och rätten till abort. Något som kan få ödesdigra konsekvenser för kvinnors hälsa och liv. Trump var tydlig före valet att han vill utse en abortmotståndare till ny domare i Högsta domstolen, något som skedde förra veckan. Nyligen nåddes vi av nyheten från Ryssland att ett förslag om sänkt straffskala för misshandel av familjemedlemmar kan bli verklighet inom kort. I stället för fängelse i två år blir det böter eller 15 dagars fängelse. Vi i Sverige har all anledning av att oroas över denna backlash för jämställdheten. Risken för smittoeffekt är uppenbar vid politiska skiften.

För kvinnors rättigheter är ifrågasatta inte bara i USA och i Ryssland. Flera högerkonservativa regeringar i Europa har lagt fram förslag om att begränsa abortlagar och i Polen ville man helt avskaffa rätten till abort, det förslaget stoppades dock efter massiva protester och stora demonstrationer.

Kvinnors rätt att besluta över sin egen kropp ifrågasätts inte bara i andra länder utan också i Sverige. I riksdagen lägger ledamöter för Sverigedemokraterna fram förslag varje år om att sänka tidsgränsen för abort och dessutom vill SD att sjukvårdspersonal ska ha rätt till så kallad samvetsfrihet, det vill säga att de inte ska behöva informera om eller utföra abort trots att det ingår i exempelvis en barnmorskas yrkesroll. Detta är en prioriterad fråga för SD som också driver tillsammans med religiösa och nationalkonservativa krafter i Europarådet.

Sedan valet 2014 har Sverige en feministisk regering, världens första och världens enda, som bedriver en inrikes- och utrikespolitik för ökad jämställdhet. Allt ifrån utbildningspolitik till säkerhetsfrågor och bistånd ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Så därför ingår det exempelvis i den svenska biståndspolitiken att bidra med information och utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en viktig del för att minska mödradödligheten men också för att ge kunskap om preventivmedel och abort. När statsminister Stefan Löfven presenterade sin första regeringsförklaring oktober 2014 och den feministiska regeringen så möttes det med en hel del leenden och huvudskakningar. I riksdagsdebatterna har politiska motståndare raljerat över begreppet medan man i många andra länder ser Sverige som en stark förebild och draglok i frågor om kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle.

I USA har vi efter presidentvalet sett massdemonstrationer för kvinnors rättigheter och för ett mer solidariskt samhälle. Demonstrationer som kommit efter ett val där populism och hatretorik vunnit gehör hos väljarna. Förhoppningsvis kan det här bli en väckarklocka för alla kvinnor i Sverige och övriga Europa. Stora demonstrationer i all ära men det är resultatet av ett politisk val som avgör om det blir en feminist eller en främlingsfientlig klimatförnekande abortmotståndare som får möjligheten att leda ett land.