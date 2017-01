25 graders temperaturskillnad – på ett dygn

– Ja, det är rejält kallt nu på morgonen. I Örebro nådde temperaturen 22 minusgrader som kallast under natten. Men längre norrut i länet har man uppmätt temperaturer lägre än 25 minusgrader, säger Kristoffer Molarin, meteorolog på Foreca.

Under fredagen kommer mildare luft att föras in över landet. Temperaturen kommer att stiga till mellan 7 och 10 minusgrader och molnen ligger kvar under stora delar av dagen.

– Möjligen lättar molnigheten framåt eftermiddagen, men då kan solen redan ha hunnit gå ned. Senare i kväll kommer ett snöfallsområde in över länet. Det kommer att snöa under stora delar av natten – totalt blir det mellan 2 och 4 centimeter.

Under lördagen hänger molnigheten kvar under stora delar av dagen och temperaturen ligger på knappt noll grader. Till söndagen drar kallare luft in igen. Det förväntas bli runt 10 minusgrader och varierad molnighet.

På SMHI:s vädersajt hittar du lokala prognoser för de kommande dagarna.