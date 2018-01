5 000 bilister ska få gratis busskort i länet: "Räknar med att 900 fortsätter"

Det handlar om ett prova på-erbjudande som skickas ut till 55 000 bilister i länet i veckan. Totalt 5 000 kommer att väljas ut bland dem som ansöker. De kommer sedan att erbjudas att åka gratis två veckor under vintern och våren 2018.

Liknande kampanjer har bland annat provats av Västtrafik och Värmlandstrafik.

"Vi räknar med att drygt 900 personer kommer att fortsätta att välja att åka med Länstrafiken när testperiodens är slut", säger Markus Hagersten, försäljningsstrateg på Region Örebro län, i ett pressmeddelande.

Länstrafiken kommer att genomföra fler prova på-kampanjer under året. Exempelvis ska alla som flyttar till Örebro län under året att få ett erbjudande om gratis kollektivtrafik i länet under två veckor.

Läs också: Prognos: Så länge stannar snön i Örebro län