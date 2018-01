Anders Nilssons krönika: "Därför är ni läsare så viktiga"

Under det senaste året har NA avslöjat två vårdskandaler i Örebro och Nora. Vi kunde berätta att de äldre låg i kissvåta blöjor i sängarna och att de missköttes. Våra avslöjanden har fått stora konsekvenser. Tretton anställda har fått lämna boendet i Örebro och en politiker, ett kommunalråd i Nora, har avgått. Nya rutiner och regler har införts och de boende har fått en bättre tillvaro. I Örebro har vi också kunnat berätta hur underentreprenörer har fuskat med isoleringen kring rör i kommunala byggnader. Granskningen har resulterat i att fler byggnader ska undersökas i jakten på byggfusk. Entreprenörerna får göra om och göra rätt. I slutänden får skattebetalarna valuta för sina pengar. Både på de två äldreboendena och i de kommunala byggnaderna.

Den här typen av avslöjanden och granskningar kan vi göra just för att våra prenumeranter betalar för vår journalistik. Oavsett om du abonnerar på tidningen eller betalar för vårt innehåll i våra digitala kanaler. Genom att vara med och prenumerera på våra nyheter är du också med och finansierar vårt arbete så att vi kan fortsätta att granska brister i samhället. Avslöja missförhållanden så att de kan rättas till. Lika viktigt är det att vi lyfter det som är bra. Verksamheter som fungerar, företag som är framgångsrika och personer som har lyckats. Genom att visa på goda exempel och avslöja brister bidrar vi till att samhället utvecklas. Vi gör helt enkelt länet och Örebro till en bättre plats att leva och bo i. Det är också vårt mål med vårt arbete på redaktionen.

Det jag vill säga är att en prenumeration på våra nyheter inte är vilket abonnemang som helst. Det är också en investering i samhället och framtiden. Därför är det extra roligt att vi når fler läsare än någonsin tidigare. Genom att vi införde en betallösning på na.se för ett år sedan är fler med och betalar för vårt arbete. Plus har blivit en succé. Idag har vi drygt 5 000 digitala prenumeranter som abonnerar på Plus eller e-tidningen. Det är vi givetvis mycket nöjda med. Införandet av Plus har också medfört att vi når fler yngre läsare. Snittåldern på Plusläsarna är 25 år yngre än genomsnittet för dem som läser tidningen.

Vi ser också att allt fler läser vår e-tidning på datorn, läsplattan eller i mobiltelefonen. Numera kommer NA ut varje dag året runt och intresset för att läsa e-tidningen på röda dagar, då ingen papperstidning delas ut, har ökat under hela året.

Det är bra att fler vill läsa nyheter av medier där trovärdighet och källkritik är viktiga. Inte minst ett valår där det är viktigt att rätt information sprids. Speciellt i en tid där fejkade nyheter blir allt vanligare på sociala medier. Både i det amerikanska valet och Brexitomröstningen i Storbritannien förekom många fejkade nyheter i ett försök att påverka valen. Det kommer att ske inför det svenska valet också. Därför blir de svenska mediernas roll ännu viktigare de kommande sju månaderna.