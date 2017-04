Jazzigt på Sturepalatset med dubbla musikgrupper

De båda grupperna håller en konsert med namnet “Jazz å lite annat smått och gott”.

KOQ i Askersund är en tidigare kvartett som under åren sjungit i en rad olika sammanhang, alltifrån "Sommarstund i hamnen" i Askersund, Sjöräddningssällskapets festligheter i Karlsborg, till välgörenhetskonserter i Norrabergskyrkan i Askersund.

Repertoar är bred. Det känns viktigt ochinspirerande för oss att sjunga olika typ av musik, och svinga oss ut i olikagenrer.

I början av året blev gruppen en kvintett då en femte stämma välkomnade: Torsten Loxbo .

Till de låtar som kommer att framföras på Sturepalatset hör: BasinStreet, Don't stop me now, Blackbird, Sverige, From me to you, Celia, Alla talar med varandra, Big bad world samt Words.

Kvällens andra grupp, Vi8, har medlemmar från Lekeberg, Kumla, Askersund och Örebro.

Deras första framträdande skedde i samband med Julallsången i Kräcklingekyrka 2015.

Vi8s nästa större uppdrag blev en ”egen”konsert, i oktober 2016 på Hantverkshuset i Fjugesta, då även kvartetten KOQ inbjöds att medverka.

Några ursprungliga medlemmar har slutat och ersatts av nya och fär närvarande består gruppen Vi8 av Kenneth Karlsson, Kumla, Gösta Nilsson, Askersund, tenorer, Sven-Åke Vannerstedt, Örebro, och Sören Reinedahl, Fjugesta, basar, Märta Nilsson, Örebro, sopran, Ann-Marie Ekstrand, Lekeberg, alt, samt Anders Ekstrand, Lekeberg, piano.

Gruppens repertoar är mycket blandad. Vid konserten på Sturepalatset i Kumla kommer gruppen, förutom några solistlåtar, att framföra: Att angöra en brygga, California dreaming, Scandinavian shuffle och Tir n’a noir och dessutom What a wonderful world tillsammans med KOQ.