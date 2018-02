Läsarnas barndomsminnen: Missa inte den gamla filmen på Ingvar Björck och hans tama räv Smirre i Skyllberg!

Jag föddes på Askersunds sjukstuga den 29 oktober 1949. Det året då bland annat det danska vikingaskeppet Hugin tog sig till Kent 1 500 år efter föregångarna. Olle Tandberg förlorade i boxning mot Joe Walcott från USA på Råsunda utanför Stockholm. Populär film var Nils Poppe i "Soldat Bom".

Min mor hette Ewa Björck, och var dotter till Ejnar Gustavsson som hade Ejnars Möbler i Askersund. Han hade under många år också en firma med Levi Karlsson ”den blyge” under namnet "Gustavsson och Karlsson". Mormor hette Rut och var från Stockholm.

Min far var skyllbergare i hela sitt liv, och jobbade åt bruket; I trädgården vid herrgården, vid lantbruket i Skyllberg, sedan vid sågverket i Rönneshytta. När det lades ner blev sista anhalten tråddrageriet vid fabriken i Kårberg.

Jag växte upp som enda barn i min farfars lilla stuga i Falla Skyllberg. Där bodde farfar kvar tills jag var 10 år. Han berättade mycket för mig på den då kända Lerbäcksdialekten om händelser i trakten. Tv kom inte in i huset förrän Rom-Olympiaden 1960, och radio lyssnade jag inte på.

På torpet fanns ett par små åkrar som alltid var uppodlade till försörjning för familjen och de djur vi hade. Ett femtiotal hönor gav ägg så det räckte för mor att sälja till damerna i Skyllberg.

Övriga djur var ankor, gäss och något år kalkoner. Dessa var dock jobbiga.

Havre, potatis, kålrot, morötter, kål, ärtor och jordgubbar odlades på de två gärden som fanns. Runt husen var det också fullt med fruktträd.

Som liten var jag mycket hos grannen Gunnar Ignell, som hade ett större lantbruk. Jag åkte med honom i knät på de stora åkrarna, eller så var vi i ladugården. Jag blev vän med alla djuren – jag kröp och gick runt och kramade nästan allihop. När mor skulle hämta mig så kröp jag över jakthunden in i hans koja för att slippa gå hem. Av all denna kontakt har jag sluppit alla allergier tror jag.

Andra lekar var att bygga kojor och åka grankana. Man klättrade upp i granar med mycket grenar – klättrade ut på en gren och gled ner tills nya grenar kom i famnen. När man blev van gick det fort att komma ner.

På vintern var det kärr i skogen, där man kunde göra långa isbanor runt de små öar som fanns där. Grannen Jörgen och jag täljde spjut som var ett par meter långa. Vi stod femton till tjugo meter från varandra, och en av oss bestämde vad vi skulle kasta – och så överarms, underarms, skruv och antal varv på kasten. Vi var mycket duktiga att fånga alla typer av kast.

När jag var elva år hittade vi två utmärglade rävungar vid ett gryt i skogen, och fick reda på att rävhonan var överkörd. Vi tog hem dem och en överlevde genom att äta leverpastej. Vi döpte honom till Smirre. Han bodde i en hönsbur med koja, och kom ut så fort jag kom från skolan. Han var med mig överallt. Jag lärde honom gå vid sidan, och stanna på plats. Han gick med mig de 1,5 kilometerna ner till kiosken i Skyllberg när jag skulle handla.

Våra höns lät den bli, fast de gick i en stor hönsgård bakom ladugården. En gång gick han till grannen Ruben och tog en höna. Lade den sedan den på trappen hemma för att visa hur duktig han var. Då fick jag gå med en av våra hönor till Ruben, som var en snäll man. Jag var ofta i hans smedja och försökte hjälpa till. Vi bytte också frimärken, och jag hade fler när jag kom hem än när jag gick dit.

Tyvärr smet räven Smirre ut efter ett år och sprang fram till en jägare och ville hälsa. Jägaren sköt honom då på nära håll. Det var hemskt.

Till skolan i Ladäng halvvägs till Ingelsby var det tre kilometer. De tre första åren fick man inte cykla dit, då nästan halva vägen var riksvägen Örebro – Jönköping. De första 1,5 kilometrarna kunde man cykla i Fallabyn. Sedan kunde man promenera med grannflickorna Carina och Marita.

En äldre farbror på vägen var vi lite rädda för, så där skyndade man sig. Han var inte van vid barn och vi var kanske högljudda.

Något jag kommer ihåg från skolan var Loppan och Lusen. Den som kom först in på luciadagen i skolan blev Loppan hela dagen och den som kom sist blev Lusen.

Till skolan skulle man ha mjölk och smörgås med sig. Den allra första skoldagen hade lärarinnan en kruka med fyra liter med sig och den fick de som inte hade mjölk ta ifrån. Den ställde hon vid katedern. Dag två gick det att dricka den varma mjölken, men efter fyra dagar hade alla mjölk i stället för saft med sig.

Det var betyg från första klass, och i svensk läsning hade fröken en väckarklocka där den som läste snabbast och inte stakade sig fick bäst betyg. Jag är vänsterhänt och det fick man inte vara. Lite förstår jag det, då vi hade bläckhorn och bläckpenna. Det var dock inte trevligt att få lärarinnans linjal över knogarna om man tog fel hand. Man skulle också kunna en psalmvers utantill varje lördag. Fröken valde en som skulle läsa. Kunde man inte fick man två till nästa lördag.

Det var en B-skola så ettan och tvåan höll till i samma klassrum. Den ena klassen var ledig onsdagar och den andra ledig torsdagar.

Trean och fyran delade rum, liksom femman och sexan. I femman fick man börja med engelska, men läraren kunde inte så då var det byte med fröken Viven Persson i tre-fyran.

Efter Ladäng ville man till realskolan i Askersund, men på den tiden vid en bruksort var det lätt för tjänstemannabarn att få betyg så man kom dit. För arbetarbarn var det svårare.

För mig blev det sjunde klass i Rönneshytta. Därifrån blev ett avgångsbetyg med små a och AB. På den tiden var det betyg från A, a, AB, Ba, B, Bc och C. Hade man B var det godkänt. Jag kom därför in på treåriga realskolan i stället för den fyraåriga.

Jag jobbade under sommarloven på realskolan, och sedan alla lördagar under 1960-talet på Öhrmans järnhandel som jag uppskattade mycket. Det var inte så stor brådska på den tiden. Man kunde få höra många historier om invånarna i staden Askersund, men särskilt kommer jag ihåg Tivedsgubbarna. Detta har hängt med hela livet då jag nu åker runt som ”Viiiby-gubben” och berättar Levi Karlsson-historier och annat som jag hört från Sydnärke. Under sex år fick jag även vara med på tisdagsmorgnarna i Radio Örebro.

När jag var 15 år fick jag förtroendet att bland annat vara själv i husgerådsaffären som tillhörde Öhrmans men låg på andra sidan gatan i Askersund. Det var inte så populärt bland gubbarna att vara där.

Där blev jag en hejare på att sälja stekpannor. En nyhet då var teflonpannor, och de var ju bättre än alla andra kunde man säga.

Efter utbildning i Hallsberg följde 15 månaders militärtjänst i Örebro. Därefter blev det datautbildning 1971–1972, och efter det har man varit med om hela utvecklingen inom data fram till 2012. De flesta av mina arbetsår jobbade jag med datautveckling för banker.

Sedan 1974 är jag Östansjöbo.

Ingvar Björck, Östansjö

