Siffrorna 375 tände jubileumsåret för Askersund

Nyårsfirandet i Askersunds hamn lockade som vanligt många. Askersund Rotaryklubb svarade för arrangemanget med bidrag av det lokala näringslivet och Askersunds kommun.

Det har blivit en tradition som lockar flera generationer att önska varandra Gott Nytt År. De nästan 1 000 marschallerna längs hamnens kajer utgjorde en stilfull inramning. Den blötsnö och blåst som omöjliggjorde tändandet av samtliga marschaller upphörde precis lagom till att bussarna från kringliggande orter kom till Askersund och folk samlades på Hamntorget.

Musikunderhållningen stod Eastwood Brothers and Friends för. Elektrisk gitarrmusik som "Amapola" och "Riders In The Sky" applåderades av tusentalet åhörare.

I god tid före tolvslaget läste Gunilla Högberg Nyårsklockorna av Tennyson och efter en kort andäktig väntan brändes ett ståtligt fyrverkeri av.

Länsdelens poliskår ställde upp med 3 polisbilar och "blåljusrampen" på vid södra infarten. Enda störningsmomentet var nog röken från fyrverkeriet som svepte över bilarna. Fyrverkeriet avslutades med ett stjärnfall som visade siffrorna "375" och en nyinstallerad belysning under hamnbron tändes. Så invigdes också Askersunds kommuns firande av att staden fyller 375 år.