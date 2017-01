Skolans bortglömda övervåning ska få nytt liv

I maj ifjol berättade NA att Mariedamms Förening köpte det gamla skolhuset på orten för en billig penning, efter tidigare ha varit hyresgäst.

Med köpet öppnades möjligheten att flytta dit mer av ortens olika studiecirklar och aktiviteter. Trafikverket har sedan tidigare beslutat att lösa in området där Björkviks idrottsplats ligger, eftersom utbyggnaden av järnvägsspåret, till dubbelspår, kommer att göras där. I höstas fick föreningen reda på vad marken var värd och hur mycket de skulle få av Trafikverket.

–Vi har fått pengar motsvarande nybyggnation av ett nytt hus, säger Lars-Åke Ulfgren, som är med i föreningen och samordnar hela projektet med gamla skolan.

De pengarna finansierar renoveringen av övervåningen som påbörjades i slutet av december.

En ny fotbollsplan ska anläggas 300 meter längre bort från gamla skolan.

Huset rymmer totalt 700 kvadratmeter. Undervåningen har använts sedan skolan lades ned och i samband med att föreningen köpte den bekostade kommunen ett nytt värmesystem. Direktverkande el bytttes mot bergvärme.

Nu är det meningen att de 350 kvadratmetrarna på övervåningen ska få nytt liv igen. Sedan skolan lades ned har de lokalerna stått tomma och oanvända.

I slutet av december började en grupp frivilliga från orten att renovera lokalerna.

–Just nu frilägger vi ytterväggar för att kunna isolera, berättar Lars-Åke Ulfgren.

Huset, som är byggt 1903, är isolerat med torv. Det plockas bort och ska ersättas med lösull, som en firma ska spruta in längs väggarna. Torven kommer dock till användning ändå:

–Den lägger vi på motionsspåret, berättar Lars-Åke Ulfgren.

Under tiden övervåningen renoveras finns det ingen värme där, men så fort det blir klart ska det sättas in vatten-element i alla rum.

Huset ska göras mer brandsäkert. Bland annat ska en altan byggas på övervåningen, med en spiraltrappa.

I ett skrymsle på övervåningen hittades gamla dokument från skoltiden. De ska sparas för ortens historieintresserade.

Tanken är att de aktiviteter som idag bedrivs i Skirsjögården ska flyttas till gamla skolan när renoveringen är färdig.

–I Skirsjögården har vi cirkelverksamhet och något som kallas Servicepunkten, berättar Lars-Åke Ulfgren.

Servicepunkten är ett kafé för föreningens medlemmar, som startades för fem år sedan. Där kan de som vill träffas och fika.

–Cirkelverksamheten består av kurser i matlagning, handarbete, måleri, snickeri och vävning. De anordnas i samarbete med Studiefrämjandet. Men det är kamratcirklar. Det är alltså ingen som leder dem, som vid studiecirklar, säger Lars-Åke.

Lokalerna kan användas till mycket annat också. Medborgardialoger ska hållas för att få in tips och önskemål på hur rummen kan utnyttjas.

Som projektsamordnare har Lars-Åke Ulfgren hållt i kontakterna med kommunen, Trafikverket och andra inblandade. Han medger att han stött på en viss skepsis hos en del på orten när han presenterat planerna för den gamla skolan. Men i takt med att pusselbitarna har fallit på plats verkar tveksamheten ha avtagit.

Tanken är att föreningens medlemmar ska kunna använda lokalerna gratis. Andra föreningar kommer ha möjlighet att hyra huset.

Det finns även planer för nedervåningens lokaler. Där ska det nämligen byggas ett så kallat beredningskök. Alltså ett kök där själva tillagningsdelen och diskhanteringen är åtskilda, vilket ger föreningen en möjlighet att anordna större tillställningar med många gäster. Föreningen har kommit över rostfria bänkar från köket i gamla Sjöängskolan. Bänkarna skulle slängas och med tanke på att sådana är dyra tackade inte föreningen nej till att ta över dem.

För att göra huset mer tillgängligt ska en hiss sättas in mellan under- och övervåningen. Vaktmästaren Willy Johansson river ut gamla väggar i rummet där den ska vara, när NA besöker arbetet under lördagen.

–Det här blir ett lyft för orten. Det finns så många outnyttjade lokaler här, så det är jättekul, säger Willy Johansson, samtidigt som han bänder bort gamla bräder med en kofot.

I ett annat rum tar Kennet Andersson, Pelle Andersson och Bo Björnberg bort gamla plankor från väggarna. På vissa håll behövs en motorsåg för att få loss det gamla virket. De har munskydd på sig, för det är nästan svårt att andas av allt damm och spån som virvlar runt i luften.

–Det här blir en tillgång för samhället, säger Pelle Andersson, som är son till Kennet.

Han bor numera i Örebro, men vill vara med och göra en insats i sin gamla hemort.

Han och de andra har lagt ned mycket arbete. Till sin hjälp har de en byggfirma. De började i slutet av december, men redan står många våggar monterade och klara för att ta emot ny isolering.

–Det har gått fort, konstaterar Bo Björnberg.