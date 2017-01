Stjärnglittrande esportdag med rafflande matcher på bioduken

Tommy Ingemarsson med artistnamnet Potti och Emil Christensen, som kallas HeatoN, är tidigare världsmästare inom elektronisk sport, "esport". Numera arbetar de bland annat med och sprida information om sporten, och det var så de hamnade i Askersund under lördagen. På plats fanns också flera utställare och möjligheter att prova många olika spel. Chans att tävla fanns också och förstås att få tips och råd och en selfie med världsmästarna.

Efter lite inledande strul med nätverket kunde esportdagen komma igång. Tommy Ingemarsson och Emil Christiansen berättade för föräldrar och nyfikna om vad esporten betytt för dem och vilken potential esport har, både som hobby men också att utöva proffessionellt.

- För oss som har hållt på med det här i så många år är esport som vilken sport som helst. Men vi saknar den fina föreningsstrukturen och kulturen som så många andra sporter har,. Vi vill börja bygga upp det i Sverige, inledde Tommy Ingemarsson.

För att utvecklas behöver sporten en bättre organisation, som coacher, träningar och genomtänkta övningar.

- Spelarna lär sig förstås själva, men får man en strukturerad träning lär man sig mycket snabbare och får bättre möjligheter att utvecklas. Dessutom lär man sig lagspel och blir mer social, fortsatte han.

Tillsammans med Askersunds kommun och den lokala föreningen A-lan, kommer Tommy Ingemarsson och hans företag Area academy att under våren utbilda coacher i Askersund. De ska sedan hålla i kurser i esport, och då i första hand i spelen Leage of Legends och CS Go. Kurserna är öppna för alla intresserade. Kommunen erhåller bra datorer, nätverk och lokaler.

- Det här ärså kul och vi är glada att kommunen vill satsa på det här, tyckte My Lindkvist, som är kassör i föreningen A-Lan. Vårt syfte är att skapa mötesplatser för de som spelar. Att de ska ha en plats att träffas på riktigt och inte bara sitter hemma och spelar och pratar över nätet.

Om kurserna slår väl ut så hoppas föreningen kunna delta i och ordna esporttävlingar i framtiden.

På bioduken i Sjöängen utspelades en match i spelet League of Legends. Laget Female Legends, som består av spelare i spelnätverket för tjejer med samma namn, mötte ett lag från Askersund, och det blev ett spännande slag, som kommenterades av esportkommentatorn Sang Lee.

Female legends vänder sig till alla spelande tjejer.

- Väldigt många tjejer spelar, men på proffsscenen är det fortfarande väldigt ojämställt. Vi vill vara en trygg plats för tjejer där de kan komma ikapp i esport och där de slipper näthat och toxicitet, sa Liza Lind, som tillsammans med Lillie Klefelt startade nätverket i höstas och följer med som lagets coacher.

På plats fanns också många hängivna esportare från Askersund. En av dem var Jesper Sonder.

- CS är ett av mina största intressen och jag spelar i stort sett varje dag, berättade han.

Han ser fram emot Askersunds esportsatsning och kan tänka sig att gå en kurs i esport.

På plats fanns också Linn Eriksson, svensk mästare i Cosplay. Cosplay är en sammansättning av orden costume och play. Hobbyn går ut på att med dräkter och teater gestalta fiktiva karaktärer ur exempelvis serier, filmer eller spel. Dagen till ära kom Linn i gestalten av en karaktär ur spelet Pokémon Go. Hon har tidigare också gjort karaktärer ur bland annat Game of Thrones och Final Fantasy.

- Cosplay innebär som ni ser att klä ut sig, men det som är extra kul är att man gör dräkterna själv. Cosplay är 50 procent hantverk och 50 procent gestaltning , berättade hon.

Linn skapar sina dräkter själv och har tävlat i och vunnit många stora tävlingar, både i Sverige och internationellt.

Mellan 300 och 400 personer besökte esportdagen.

- Vi är väldigt nöjda och hoppas att det här är början på något bra, sa Marie Reifelton, som är chef för kommunens scenkonstavdelning.